Александр Терен рассказал о курьезе с другом в путешествии

Путешествие с близким другом – это уже приключение. Потому что чувствуешь себя свободно и уверенно, и в голову частенько приходят безумные идеи. Иногда даже не понимаешь, к чему может привести то или иное решение. Так случилось и с Александром Тереном. Курьез из путешествия, случившийся несколько лет назад, парень вспомнил за кулисами съемок квиз-шоу «Хто знає?», которое уже 26 августа стартует на Новом канале.

– Как-то в студенческие времена мы с другом поехали в горы. По дороге остановились в Ивано-Франковске. Очень долго гуляли по городу, не успели оглянуться, как стемнело. Жилье мы почему-то и не искали. Поэтому решили остаться ночевать где-то у озера, на которое натолкнулись случайно, в палатке, которая была с собой. Красивое место! Разложились и заснули, – вспоминает Александр. – Утром проснулись и слышим, что вокруг разговаривают люди, кто-то бегает, ездят велосипеды. Выглянули из палатки, а вокруг нас – множество людей. Оказалось, что это озеро посреди города очень популярно среди франковцев! Там люди отдыхают, занимаются спортом. А мы себе разложились с палаткой и спим (смеется). Нам было так стыдно! Быстро вылезли, собрались и поехали дальше отдыхать в горы.

