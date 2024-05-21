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«Это сплошной кайф»: как Вова Дантес готовится к съемкам в ТВ-шоу

«Це суцільний кайф»: як Вова Дантес готується до зйомок у ТБ-шоу

Незадолго до старта съемок шоу Нового канала ранние подъемы стали для певца обычным делом

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Каждый вторник в 20:00 вы можете проветрить главу с проектом Нового канала «Хто знає?» и погрузиться в атмосферу викторины. Легкий формат квиз-шоу не только развлекает, но и рассказывает небанальные факты обо всем на свете! А пока ждете новые выпуски, капитан одной из звездных команд Вова Дантес вспомнил подготовку к работе над проектом. Звезда Нового канала рассказал, что настраивался на сложный съемочный процесс. Однако оказалось все наоборот!

– Параллельно с работой над «Хто знає?» готовился к съемкам своего нового клипа на песню «Я залишусь молодим». Поэтому правильно питался и ходил в спортзал. К тому же незадолго до старта «Хто знає?» в нашей семье появилась собака. Так что мой график изменился: нужно было просыпаться рано, чтобы выгулять песика, приготовить себе еду на день, – рассказывает Вова Дантес Новому каналу.

«Це суцільний кайф»: як Вова Дантес готується до зйомок у ТБ-шоу

Благодаря профессиональной команде съемочной группы съемки «Хто знає?» прошли легко, непринужденно и с юмором.

– Честно говоря, я готовился к тому, что съемочный процесс будет очень сложным. Оказалось, что съемки шоу Нового канала – это сплошной кайф! – вспоминает капитан в «Хто знає?» – Мне было очень весело. Дни проходили классно, с адекватными перерывами, чтобы отдохнуть и прийти в себя. А это круто.

«Це суцільний кайф»: як Вова Дантес готується до зйомок у ТБ-шоу

Включайте «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня смотрите выпуск с участием двух комиков – Кирилла Ганина и Насти Зухвалой. Проветрите голову с ведущей Дашей Астафьевой и капитанами команд Фимой Константиновским и Вовой Дантесом!

Справка:

«Хто знає?» – это адаптация успешного формата Who Knew (дистрибьютор формата – Fremantle), который берет начало от оригинальной немецкой версии квиз-шоу Wer weiß denn sowas? Согласно правилам, в проекте принимают участие две команды, состоящие из двух участников – бессменного капитана и звездного гостя. Модератором телеигры является ведущая. На экране в студии представлено 12 секторов, на каждом – вопрос на определенную тематику. Команды должны выбрать один ответ из трех вариантов. После этого в студии показывают видеоподтверждение правильного. Если команда угадала, то зарабатывает деньги. Победителями квиз-шоу становятся участники, которые накопят большую сумму. Эти деньги идут на донаты.

 

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