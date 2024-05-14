Що почитати? Сім книг для саморозвитку від Даші Астафʼєвої

Звезда Нового канала поделилась списком любимой литературы, в котором преобладают украинские авторы

«Я стала фиолетового цвета»: Даша Астафьева – о памятной шубе

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С началом войны у Даши Астафьевой появилась постоянная жажда знаний и новой информации. Поэтому она посвящает свободные минуты чтению, приготовлению разных блюд и просмотру украинского YouTube-контента с историческим привкусом. Ведущая квиз-шоу «Хто знає?», свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00 на Новом канале, посоветовала книги для вдохновения и саморазвития. Ловите литературный топ-7 от Даши Астафьевой!

«Місто»

Автор – Валерьян Пидмогильный

Описание: Писатель в первом урбанистическом романе показал молодежь, которая в 1920 годы приехала из сел, чтобы покорить и сделать своим украинский город. Он проанализировал психологическую трансформацию молодых селян, которые хотели «выйти в люди» и постичь некогда недостижимую науку. И так автор рассказал о разворачивающемся конфликте между людьми с разными мировоззрениями.

«Анатомия Депрессии»

Автор – Эндрю Соломон

Описание: В автобиографической книге-исследовании описывается механизм образования и тяжесть протекания депрессии. Американский публицист охватывает исторические и географические зоны распространения депрессии. Также литературную работу Эндрю Соломона называют важной книгой о страданиях, которые испытывает душа.

«Шидеври світової літератури», «Шидеври вкраїнської літератури»

Автор – Михаил Брыных

Описание: Хрестоматия журналиста, писателя и критика – это попытка перечитать некоторые произведения мировой и украинской классики. Он берется за литературу, известную всем со школьной скамьи. В частности, это «Собор» Олеся Гончара, «Санаторійна зона» Николая Хвылевого, «Кайдашева сімʼя» Ивана Нечуя-Левицкого, «Земля» Александра Довженко, а также произведения Рея Брэдбери, Альбера Камю, Гете, Уильяма Шекспира и многих других.

«Цветы для Элджернона»

Автор – Дэниел Киз

Описание: Главный герой Чарли Гордон соглашается на эксперимент, посредством которого ученые обещают помочь повысить его умственные способности. Подобная процедура уже имела хороший результат при испытании на лабораторной мыши по имени Элджернон. С каждым этапом лечения коэффициент интеллекта Чарли растет. Впоследствии он превосходит даже окружающих его врачей и ученых. Но вдруг состояние Элджернона ухудшается.

«Слуги Яструба і Лілей»

Автор – Катерина Липа

Описание: События разворачиваются в Украине во время Руины, а именно в 1677 году. Турки оккупировали Подолье, гарнизон московских стрелков подчинил Киев, а двое смельчаков – казак-разведчик и француз-фортификатор – отправились с разведывательной миссией. По приказу королей Польши и Франции, они должны снять планы главных крепостей на оккупированной территории. Однако герои поехали дальше из-за охваченной войной Украины.

«Книга про батька»

Автор – София Яблонская

Описание: Работа над этим произведением длилась 30 лет. Книгу называли и своеобразной исповедью, и посланием потомкам, и свидетельством большой дочерней любви. А еще – увлекательным рассказом об Украине, о которой она мечтает. Автор описывает атмосферу страха и напряжения периода Первой мировой войны, когда русские войска должны были ступить на галицкую землю.

Смотрите «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня, 14 мая, выпуск квиз-шоу переносится в связи с Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Поэтому включайте Новый канал 21 мая в 20:00 и смотрите выпуск с участием комиков Кирилла Ганина и Насти Зухвалой. Проветрите голову с ведущей Дашей Астафьевой и капитанами команд Фимой Константиновским и Вовой Дантесом!