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«Смотрю кино на языке оригинала»: как Александр Рудинский готовился к съемкам для Netflix

«Дивлюся кіно мовою оригіналу»: як Олександр Рудинський готувався до зйомок для Netflix

Звезда сериалов Нового канала «Голова», «Зв’язок» и «Перші ластівки» рассказал детали о съемках на английском для Netflix

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На спектакли с его участием раскупают билеты в считанные минуты, а сериалы и фильмы становятся рейтинговыми в эфире и собирают сотни тысяч просмотров на YouTube. Речь идет об одном из самых популярных молодых украинских актеров, которого осенью можно будет увидеть в двух сериалах Нового канала «Голова» и «Зв’язок» – Александра Рудинского. Также молодой человек снимается в международных проектах. Актер рассказывает, что во время первых поездок на съемки за границу чувствовал себя дискомфортно, нужно было привыкнуть. В этом очень помогали партнеры.

– Мы вместе гуляли или ужинали в кафе. Очень запомнился вечер, когда пошли на третью часть «Аватара» и смотрели этот трехчасовой фильм на языке оригинала без субтитров. Поэтому я быстро адаптировался и почувствовал легкость в общении, – говорит Саша. – Кстати, насчет языка! Окружение помогало, но также совершенствовался сам. Давно перешел на просмотр кино и сериалов на языке оригинала. Сейчас на съемках в другой стране я спокойно могу задать режиссеру все интересующие меня вопросы. Там, на самом деле, первый и главный критерий – это твое актерское мастерство. Оценивают и утверждают только по этому. А по произношению на английском, как правило, есть коуч, с которым ты созваниваешься накануне, и вы просто по тысячу раз проговариваете исключительно твои фразы.

«Дивлюся кіно мовою оригіналу»: як Олександр Рудинський готувався до зйомок для Netflix

Месяц назад на Netflix вышел оригинальный исторический сериал «Декамерон», где Рудинский исполнил одну из ролей. Там с языком была несколько иная ситуация.

– События сериала происходят во Флоренции. Все герои не привязаны к Британии или Америке, поэтому произношение актеров было не очень важно. Это спокойно оправдывалось тем, что персонажи из разных регионов, поэтому у них неидеальный английский, – говорит Александр. – Но все равно в свободное время я всегда старался заниматься. В перерывах в вагончике для актеров вместе с партнером по сцене и товарищем Рикки из Британии мы прокачивали мое произношение. Начитывали реплики несколько раз, и он помогал усовершенствовать некоторые моменты.

«Дивлюся кіно мовою оригіналу»: як Олександр Рудинський готувався до зйомок для Netflix

Ждите премьеры вторых сезонов сериалов «Зв’язок» и Голова» уже этой осенью на Новом канале!

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