На украино-английском суржике и с американским акцентом: кто сыграет нового персонажа «Голови» Джоша

Чем похожи сериальный друг Антона Князевича и актер, который его воплотит, Иракли Маруашвили?

Съемки второго сезона сериала Нового канала «Голова» – в разгаре. Пока актеры на съемочной площадке работают в поте лица, чтобы развлечь вас и поднять настроение уже осенью, предлагаем знакомиться с новичками. Одним из персонажей, которых вы частенько будете видеть на экране, является Джош. Это друг Антона, который приезжает из Америки, чтобы снимать все события и последствия войны в Украине. Американца с украинскими корнями сыграет актер родом из Грузии Иракли Маруашвили.

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– Я очень рад стать частью сериала. Ведь после просмотра первого сезона «Голови» могу сказать, что это лучший украинский комедийный молодежный сериал, который я видел, – делится Иракли. – Очень символично, что я получил самопробы, когда был в США. Хотя уже много лет живу в Украине и очень люблю эту страну. После утверждения на роль и прочтения сценария я понял, что мы с Джошем очень похожи. Мне сразу было понятно, каким должен быть мой герой, поскольку я учился в Америке, так что четко знаю, какие американцы по натуре и эмоциональному состоянию. Вложу в персонажа все лучшее о тех людях, которые отметили для себя: доброту, дружелюбие, легкость, чувство юмора и искренний позитив.

По сценарию, Джош – студент. На самом деле Иракли Маруашвили уже за 30. Но актер признается, что обожает играть младших чем он, поскольку в душе так себя и чувствует. А еще говорит, что очень интересно воплощать Джоша из-за его необычного говора.

– У моего персонажа два в одном: интересный украинско-английский суржик и американский акцент. Так интересно это попробовать! – говорит Маруашвили. – А еще рад, что режиссер «Голови» (Олег Туранский – прим. ред.) дает возможность импровизировать. Редко такое разрешают на съемочных площадках. А здесь это даже приветствуется. Ведь персонаж особенный, яркий, и я чувствую, как сделать его лучше. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за Джошом. И, главное, смешно! Поверьте, я искренне смеялся, читая сценарий. Шутки, на мой взгляд, прописали идеально. А я еще добавлю своих фишечек… Ждите на Новом канале!

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