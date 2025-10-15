Макс Барських – Бути сильним: слухати пісню онлайн

Співак Макс Барських презентував відеокліп на пісню «Бути сильним» – ще один сингл з нового україномовного альбому «Місто дощів». У ній виконавець звернувся до теми, близької мільйонам українців – біль розлуки з коханими людьми під час війни.

«Бути сильним» – це пісня про внутрішній монолог героїв нашого часу – військових, які несуть на собі цілий світ і мають залишатися сильними.

– Спілкуючись зі своїми друзями, які зараз на фронті та із шанувальниками, рідні яких боронять Україну, я розумію, що найскладніше для військових і їхніх родин це невідомість. Коли кожен день минає без відповіді, наскільки тривалою буде розлука і коли вони зможуть знову повернутися додому, щоб обійняти своїх коханих, – зазначає Макс Барських.

Артист додає, що залишити обійми коханої людини, щоб вирушити захищати свою родину, – надзвичайно важкий вибір. Але українці роблять цей вибір свідомо та щодня. І, за словами співака, найменше, що він може зробити для цих людей – це присвятити їм пісню.

Нова відеоробота «Бути сильним» уже доступна на YouTube-каналі Макса Барських. Вперше пісні з україномовного альбому можна буде почути наживо під час великого шоу у Палаці спорту «Разом буде Ок» 13 грудня.