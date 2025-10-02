Новый каналG.spaceНовости

Макс Барських – «Все Ок»: новий музичний маніфест і анонсує мініальбом «Місто дощів»

Макс Барських випустив нову пісню Все Ок та анонсував мініальбом Місто дощів

Автор знакової пісні «Буде весна», що на початку повномасштабного вторгнення стала символом незламного українського духу й облетіла світ, несподівано призупиняє випуск англомовних хітів, аби представити нову україномовну пісню «Все Ок» – своєрідне продовження «Буде весна». І на це є пояснення.

Макс Барських – «Все Ок»: подробиці про пісню

– Кожен артист відчуває час, у якому живе, і рефлексує на події своїми творами. Кожна пісня для мене – це сповідь. Часто трапляється так, що вона відгукується в унісон із тисячами моїх слухачів, бо ми разом живемо українське життя. Для мене дуже важливо своєчасно висловити накопичені думки й емоції, які, я знаю, переживають люди моєї землі всі ці надзвичайно складні чотири роки війни. Тому я призупинив випуск англомовних синглів, бо саме зараз мої люди потребують підтримки, – розповів Макс Барських. 

Cейчас смотрят

«Все Ок» – не просто сингл. Це пісня, що відкриває україномовний мініальбом «Місто дощів». Кожна композиція в ньому осмислює серцем складні щоденні виклики, з якими вже чотири роки живуть українці.

– Для нового висловлювання Макса ми прагнули створити живий, щирий відеоконтент. «Все Ок» ми знімали просто неба, на незвичайній українській галявині. Саме там відтворюється життя, про яке ми мріємо і яке виникає уривками між повітряними тривогами. Саме так розкривається задум нової відеороботи, – поділився Алан Бадоєв, режисер. 

Над створенням нового альбому Макс співпрацював із багатьма українськими саунд-продюсерами, а також уперше запросив на знімальний майданчик молодий український гурт The Soul Delusion.

Макс Барських випустив нову пісню Все Ок та анонсував мініальбом Місто дощів
Макс Барських випустив нову пісню Все Ок та анонсував мініальбом Місто дощів

Нове відео «Все Ок» уже доступне на YouTube-каналі артиста. Передзамовлення україномовного мініальбому «Місто дощів» відкрите просто зараз. Нові пісні будуть представлені в рамках великого шоу у Палаці спорту «Разом буде Ок».

Новости шоубиза Шоу-бизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь