Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у вересні

Ловіть добірку нових пісень вересень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂

YAKTAK & GOLUBENKO – «Ультрамарином»

«Ультрамарин» – це пісня, яка знову повертає слухачам той самий вайб від YAKTAK та Golubenko, за який їх люблять. Атмосферний, щирий і максимально емоційний.

Cейчас смотрят

– Ультрамарин – це про той погляд, який неможливо забути. Про момент, коли ви залишаєтесь удвох і весь світ ніби зникає. Трек передає вайб нічного міста – трохи загадковий, трохи п’янкий. А ультрамаринові очі – цілий всесвіт для тебе, – коментують артисти.

Марта Адамчук – «Історія»

26 вересня українська співачка Марта Адамчук презентує новий динамічний трек, що отримав назву «Історія». Це перший сингл після її дебютного сольного концерту, і він стає початком нового етапу в творчості співачки.

«Історія» отримала нове, свіже звучання у творчості Марти Адамчук. Вона народилася з тиші й несе в собі символіку оновлення: початку з чистого аркуша, руху вперед, пошуку себе. Вона ніби віддзеркалює особисті переживання: коли ми перегортаємо сторінки життя й починаємо нові розділи, навіть не маючи відповіді, що буде далі. Пісня звучить як відображення особистих переживань: про те, як ми перегортаємо сторінки, починаємо нові розділи, не завжди знаючи, що буде далі.



Настя Балог – «На швидкості»

Трек «На швидкості» описує момент, коли кохання, яке ще вчора давало крила, раптово перетворюється на швидкісний рух у нікуди. Настя Балог у пісні говорить про розрив без прикрас: про те, як двоє людей поступово віддаляються, втрачають одне одного й усвідомлюють, що час сказати собі «стоп».

– Я хотіла передати відчуття, коли навіть найтепліші спогади не можуть врятувати стосунки. Це не про слабкість, а про сміливість зупинитися, аби знайти сили рухатися далі, – говорить Настя.

SWOIIA – «Перелюблю»

«Перелюблю» – історія розриву, що залишає шрами, але відкриває нові двері. У ній переплітаються біль і надія, розчарування і світло. Головна героїня відверто говорить про здатність відпустити минуле і знову навчитися довіряти почуттям. Це не про жертву – це історія жінки, яка усвідомлює власну цінність і знаходить у собі місце для нового кохання. Бо з руїн може вирости нова сила.

ROSEQUIT [РОЗКВІТ] – «Хвилі»

Композиція «Хвилі» – це остання «мирна» пісня гурту. Вона народилася за 10 днів до початку великої війни. Цей трек – про внутрішній рух, який відбувається, хочеш ти того чи ні.

– Ця пісня, імовірніше, про стан, аніж про історію. Момент, коли тебе несе – і ти не впевнений, за щось триматися чи плисти. Я не люблю або не вмію класно пояснювати, про що мої ж пісні, тож кожен сам вирішує, тебе несе – чи ти гребеш, – розповідає фронтмен гурту Юрій Грузинський.

Dema – «Не тікай»

Ця пісня – про емоційну віддаленість у стосунках, коли один з партнерів вже «відсутній», навіть залишаючись поруч, про спроби зберегти зв’язок, який давно розпався, і про усвідомлення, що для когось ці стосунки – лише спосіб не бути самотнім. Вона про нездатність говорити відверто, про відчуття чужості між близькими, про звичку, яка маскується під любов і про необхідність визнати це – навіть коли боляче.



Parfeniuk – «Щось спільне»

– У цьому треці захотілось повернутися до вашого улюбленого: «Ілюха, романтики!», тому пісня вийшла саме така, якою ви її чуєте. Я вклав у неї історію про те, як зароджується закоханість, перші емоції і відчуття. Коли прищик на носі – це про те, як любити людину безумовно. Муза невловима, але я її зловив!, – говорить Parfeniuk.

«Щось спільне» – історія про те, як для закоханої людини певні «недоліки» стають причиною ще сильніших почуттів – «та прищик на носі знову голову зносить». Parfeniuk співає про те, як можна любити без обмежень та очікувань, коли кожна «нерівність» стає ключовим символом ідентичності, яка приваблює і «голову зносить».

Bonni Shine – Ноти

Bonni Shine дебютує з піснею, в якій музика – це спосіб залишатися собою. Вона співає не про те, як усе добре чи погано, а про стан, коли всередині тисне, але ти не можеш цього сказати вголос. У такі моменти музика – єдине, що тримає.

Трек «Ноти» – про те, як музика тримає, коли все інше не витримує. Про моменти, коли нічого не хочеться пояснювати, але можеш хоча б увімкнути звук у навушниках – і стає легше. У приспіві з’являється головне: якщо ти слухаєш це – ми йдем однією прямою. Різний досвід, різні історії, але музика – це те, що нас обʼєднує.

Фото iStock