Пісні осені 2025: прем'єри, які варто послухати у вересні

Ловіть добірку нових пісень вересень 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂
«Ультрамарин» – це пісня, яка знову повертає слухачам той самий вайб від YAKTAK та Golubenko, за який їх люблять. Атмосферний, щирий і максимально емоційний.
– Ультрамарин – це про той погляд, який неможливо забути. Про момент, коли ви залишаєтесь удвох і весь світ ніби зникає. Трек передає вайб нічного міста – трохи загадковий, трохи п’янкий. А ультрамаринові очі – цілий всесвіт для тебе, – коментують артисти.
26 вересня українська співачка Марта Адамчук презентує новий динамічний трек, що отримав назву «Історія». Це перший сингл після її дебютного сольного концерту, і він стає початком нового етапу в творчості співачки.
«Історія» отримала нове, свіже звучання у творчості Марти Адамчук. Вона народилася з тиші й несе в собі символіку оновлення: початку з чистого аркуша, руху вперед, пошуку себе. Вона ніби віддзеркалює особисті переживання: коли ми перегортаємо сторінки життя й починаємо нові розділи, навіть не маючи відповіді, що буде далі. Пісня звучить як відображення особистих переживань: про те, як ми перегортаємо сторінки, починаємо нові розділи, не завжди знаючи, що буде далі.
Трек «На швидкості» описує момент, коли кохання, яке ще вчора давало крила, раптово перетворюється на швидкісний рух у нікуди. Настя Балог у пісні говорить про розрив без прикрас: про те, як двоє людей поступово віддаляються, втрачають одне одного й усвідомлюють, що час сказати собі «стоп».
– Я хотіла передати відчуття, коли навіть найтепліші спогади не можуть врятувати стосунки. Це не про слабкість, а про сміливість зупинитися, аби знайти сили рухатися далі, – говорить Настя.
«Перелюблю» – історія розриву, що залишає шрами, але відкриває нові двері. У ній переплітаються біль і надія, розчарування і світло. Головна героїня відверто говорить про здатність відпустити минуле і знову навчитися довіряти почуттям. Це не про жертву – це історія жінки, яка усвідомлює власну цінність і знаходить у собі місце для нового кохання. Бо з руїн може вирости нова сила.
Композиція «Хвилі» – це остання «мирна» пісня гурту. Вона народилася за 10 днів до початку великої війни. Цей трек – про внутрішній рух, який відбувається, хочеш ти того чи ні.
– Ця пісня, імовірніше, про стан, аніж про історію. Момент, коли тебе несе – і ти не впевнений, за щось триматися чи плисти. Я не люблю або не вмію класно пояснювати, про що мої ж пісні, тож кожен сам вирішує, тебе несе – чи ти гребеш, – розповідає фронтмен гурту Юрій Грузинський.
Ця пісня – про емоційну віддаленість у стосунках, коли один з партнерів вже «відсутній», навіть залишаючись поруч, про спроби зберегти зв’язок, який давно розпався, і про усвідомлення, що для когось ці стосунки – лише спосіб не бути самотнім. Вона про нездатність говорити відверто, про відчуття чужості між близькими, про звичку, яка маскується під любов і про необхідність визнати це – навіть коли боляче.
– У цьому треці захотілось повернутися до вашого улюбленого: «Ілюха, романтики!», тому пісня вийшла саме така, якою ви її чуєте. Я вклав у неї історію про те, як зароджується закоханість, перші емоції і відчуття. Коли прищик на носі – це про те, як любити людину безумовно. Муза невловима, але я її зловив!, – говорить Parfeniuk.
«Щось спільне» – історія про те, як для закоханої людини певні «недоліки» стають причиною ще сильніших почуттів – «та прищик на носі знову голову зносить». Parfeniuk співає про те, як можна любити без обмежень та очікувань, коли кожна «нерівність» стає ключовим символом ідентичності, яка приваблює і «голову зносить».
Bonni Shine дебютує з піснею, в якій музика – це спосіб залишатися собою. Вона співає не про те, як усе добре чи погано, а про стан, коли всередині тисне, але ти не можеш цього сказати вголос. У такі моменти музика – єдине, що тримає.
Трек «Ноти» – про те, як музика тримає, коли все інше не витримує. Про моменти, коли нічого не хочеться пояснювати, але можеш хоча б увімкнути звук у навушниках – і стає легше. У приспіві з’являється головне: якщо ти слухаєш це – ми йдем однією прямою. Різний досвід, різні історії, але музика – це те, що нас обʼєднує.
Фото iStock