Виталий Козловский закрыл сбор вместе с UNITED24: подробности

Під час свого концерту в Osocor Residence співак Віталій Козловський оголосив, що закрив збір на сучасну турель українського виробництва. Система отримала символічну назву «Пінаколада» й уже стоїть на бойовому чергуванні, знищуючи «шахеди», менші дрони та крилаті ракети в зоні своєї дії.

Ці турелі – частина ініціативи UNITED24 «Вартові неба». Вони оснащені штучним інтелектом для ефективного виявлення й знищення повітряних цілей.

Артист зустрівся з військовими, які працюють із цією системою, та особисто подякував їм за службу.

– Я передусім як тато не можу залишитись осторонь таких ініціатив, адже щоночі наші військові стоять на варті сну, щоб наші діти засинали під колискові, а не під звуки ворожих атак, – поділився Козловський.