Абатство Даунтон: Величний фінал — дата прем’єри та що відомо про фільм

Франшиза «Абатство Даунтон» – це не просто історія про життя аристократів і прислуги. Це ціла епоха, яка розтягнулася від телевізійного хіта 2010 року до трьох масштабних повнометражних фільмів. І тепер на нас чекає остання глава – «Абатство Даунтон: Величний фінал», прем’єра якого відбудеться 12 вересня 2025 року.
Серіал «Абатство Даунтон» створив британський сценарист Джуліан Феллоуз. Прем’єра відбулася у Великій Британії 26 вересня 2010 року, а в США – 9 січня 2011-го. Події розгорталися у маєтку Даунтон у Йоркширі між 1912 і 1926 роками. Історія охоплювала життя родини Кроулі та їхньої прислуги на тлі Першої світової війни, злету та падіння старої аристократії, емансипації жінок та соціальних змін.
Феллоуз пізніше пояснював, чому зробив Кору, дружину графа Грентема, американкою:
– Для мене це була перевага – мати американську дружину у центрі історії. Це дало мені персонажа, який не був наскрізь британським і міг ставити під сумнів традиції. Кора саме так і робила.
Серіал став світовим феноменом, зібравши понад 120 мільйонів глядачів у різних країнах та отримавши 15 премій «Еммі», кілька «Золотих глобусів» і навіть спеціальну нагороду BAFTA.
Фінальна частина стане особливо зворушливою, адже у стрічці віддадуть данину пам’яті Маггі Сміт, яка зіграла Вайолет Кроулі – вдову-графиню. Легендарна акторка пішла з життя у 2024 році, а у «Величному фіналі» її присутність нагадуватиме про себе через портрети та згадки персонажів.
Критики вже назвали цей фільм «ідеальним завершенням» для саги:
– Тут є відчуття, що історії кожного героя будуть зав’язані в гарний вузлик. Це сумне й водночас світле прощання.
Рейтинг стрічки на одному з найпопулярніших сайтів кінооглядів становить 91%, що обіцяє фанатам сильне емоційне враження.
Від телевізійного хіта до грандіозної кіноепопеї – «Абатство Даунтон» стало культурним явищем, яке показало, як змінювався світ на початку ХХ століття. І тепер глядачів чекає остання глава цієї великої історії.
«Абатство Даунтон: Величний фінал» – у кіно з 11 вересня!