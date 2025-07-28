Аліса в Дивокраї 2.0: в Києві відбулась благодійна подія для допомоги тваринам з прифронтових територій

Наприкінці липня у парку «Наталка» у м. Київ відбулася благодійна подія «Аліса в Дивокраї 2.0», організована благодійним фондом «Янголи Хвостиків» за підтримки Оболонської районної адміністрації та відділу культури Оболоні. Подія зібрала понад 80 гостей, які, попри дощову погоду, прийшли підтримати ініціативу та разом допомогти тваринам із прифронтових регіонів.

Метою заходу було завершення будівництва вольєрів для евакуйованих собак із зони бойових дій, а також підтримка програми стерилізації тварин у місті Добропілля. У результаті події вдалося зібрати 28 104 грн, з яких:

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10 000 грн буде спрямовано на стерилізацію тварин у Добропіллі,

18 000 грн — на добудову вольєрів у Балаклії.

Залишається зібрати ще 60 000 грн, щоб забезпечити комфортні умови для всіх врятованих тварин. Благодійна банківська скринька доступна в Instagram профілі фонду.

– Цей захід став для нас не просто черговою подією, а справжнім святом єднання. Навіть дощова погода не завадила людям прийти й показати свою неймовірну підтримку тим, хто найбільше цього потребує — беззахисним тваринам із прифронтових територій. Кожна гривня, кожен відвідувач, кожен наш партнер — це не просто цеглинка у будівництво вольєрів, а формування майбутнього, де наші чотирилапі друзі зможуть почуватися в безпеці, не знаючи страху війни. Величезна подяка всім, хто долучився до цієї благородної справи! – зазначила Євгенія Нікончук, засновниця фонду «Янголи Хвостиків».

«Аліса в Дивокраї 2.0» стала яскравим свідченням сили спільноти та любові до тварин. Попри примхи погоди, на заході панувала тепла та казкова атмосфера. Гості поринули у світ Дивокраю завдяки героям казки — Капелюшнику та Червоній Королеві, костюмованим фотозонам, аніматорам та тематичним квестам, частуванням та пригощанням. Все це перетворило звичайний день на магічну подорож у казку.

У програмі заходу були:

фотозони з казковими костюмами для песиків та їх власників;

грумінг-зона із прикрасами та фарбуванням шерсті;

артлокація для створення відбитків лапок і долонь;

велика лотерея з різноманітними подарунками від партнерів;

зона чаювання у стилі «Аліси», де пригощали лимонадом, веган-десертами, пряниками та горішками.

Ведучою свята стала харизматична Інна Приходько, яка зуміла зарядити гостей позитивом та об’єднати присутніх навколо спільної доброї мети. На подію завітали: актор та телеведучий Олександр Попов зі своєю улюбленицею Грейс, співак і автор пісень Дмитро Сисоєв з дружиною Алісою з песиком Фредді. Фонд «Янголи Хвостиків» вже планує нові благодійні ініціативи та закликає стежити за оновленнями у соціальних мережах, щоб долучитися до творення справжніх чудес.

Фото О. Бутилов