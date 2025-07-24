Lida Lee — Хентай: премʼєра нової пісні

24 липня у співачки Lida Lee, яка стала новою ведучою реаліті «Кохання на виживання» на Новому каналі, премʼєра нового треку – «Хентай». Це дуже чуттєва, смілива пісня про прийняття себе, свободу бути справжньою, сексуальною і не боятись цього.

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Один з головних посилів пісні – не соромитись власних бажань, відкрити в собі свою сексуальність та не боятись осуду суспільства.

– Це про сміливість говорити. Раніше я не вміла транслювати свою сексуальність, боялась власних бажань, але зараз розумію, що про це можна і потрібно говорити, – розповіла Lida Lee.