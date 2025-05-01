Badstreet Boys анонсували НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ: де можна дивитися та купити квитки

7 травня Київ знову стане епіцентром музики та справжньої сили донатів. НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ — пісенно-донатний конкурс, який вже став культовим, вдруге збирає артистів, глядачів і просто небайдужих заради великої мети — допомоги Силам оборони України.
Переможця конкурсу визначать в першу чергу донати глядачів. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Сил оборони України.
Минулого року ініціатива від гурту Badstreet Boys зібрала понад 4,8 мільйона гривень на потреби ЗСУ. І цьогоріч організатори обіцяють ще більше музики, гумору й несподіванок. Бо що може бути краще за концерт, де переможець визначається не голосами журі, а донатами?
Серед вже оголошених учасників: Віталій Козловський, Маша Кондратенко, Positiff, Latexfauna, Vivienne Mort, Катерина Павленко з Go_A, проєкт МУР, Влад Шериф, Міша Крупін, Brykulets, Ivan Liulienov&Damnitskyi, Брати Борисенки. Секретним гостем стане Pitbull. Але, як наголошують хлопці з Badstreet Boys, це ще не всі сюрпризи. А головний приз — концерт переможця у Жовтих Водах.
«Ну що, ви чекали? Ми теж! Минулого разу було потужно, а цього буде ще потужніше. Нові пісні, нові обличчя, трохи абсурду і багато драйву. Ми знову збираємось разом, щоб співати, дивувати, робити велике шоу з простих речей, а найголовніше — збирати кошти для наших ЗСУ», — кажуть хлопці з Badstreet Boys.
Подія транслюватиметься 7 травня о 18:00 на YouTube-каналі Badstreet Boys та на каналі MEGOGO LIVE. Під час трансляції кожен глядач зможе зробити донат.
Минулого року у НАШЕБАЧЕННЯ брали участь Badstreet Boys, Курган & Агрегат, El Kravchuk, NAZVA, THMK, Олександр Кварта, Wellboy та багато інших, а переможцями стали Брати Борисенки, точніше гурт Курган & Agregat, у складі якого крім Жеки, виступали Брати Борисенки.
Ідея конкурсу виникла як творча відповідь на те, що пісня «Eurovision Song» від Badstreet Boys не потрапила до національного відбору на Євробачення 2024. У 2025 році ця композиція вже пролунала у відборі поза конкурсом. Який творчий ефект матиме цьогорічне Нашебачення — подивимось.
Badstreet Boys — донатний музичний гурт, до складу якого входять співак Dantes, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ, комік і музикант Слава Кедр. Проте, хто виступив продюсерами шоу, й досі залишається таємницею. Гурт випускає музичні кліпи-збори, і тільки ними вже зібрав більш ніж 25 мільйонів грн на потреби Сил оборони. В останньому кліпі гурту, який вийшов наприкінці квітня, відкрилася шокуюча інформація, що Badstreet Boys є пародією на американський культовий гурт Backstreet Boys.
Захід стане можливим завдяки стратегічному партнерству з мережею мультимаркетів «Аврора».
Проєкт НАШЕБАЧЕННЯ 2025. Повернення легенди реалізується за підтримки партнерів — лідеру з продажу побутової техніки та електроніки COMFY, Ant Hill, Brain Talk, а також команди однодумців, імена яких будуть оголошені пізніше.
Долучайтеся 7 травня о 18:00 — наживо в Києві або онлайн.
Квитки на НАШЕБАЧЕННЯ 2025. ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ доступні тут.