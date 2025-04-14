Новый каналG.spaceНовости

Олександр Терен та «Відвал Ніг» відкривають новий сезон: перевірка професій на доступність та адаптивність

Олександр Терен та «Відвал Ніг» відкривають новий сезон: перевірка професій на доступність та адаптивність

Проєкт «Відвал Ніг» розпочинає новий етап, в якомувідомий громадський діяч, ветеран війни та письменник Олександр Будько продовжить руйнуватистереотипи та відмічати, як різні сфери діяльностіможуть бути пристосовані для людей з інвалідністю. Підготовка в самому розпалі – команда активно працюєнад свіжим сезоном, що подарує глядачам не лишерозвагу, а й цінну інформацію про рівні можливості в професійному середовищі.

У кожному випуску ведучий разом із гостями не лишедосліджуватиме обрану професію, а й на власномудосвіді перевірятиме її доступність, комфорт та адаптованість. Цього сезону буде залучено й представників конкретних галузей: фахівців, якіпрацюють над створенням безбар’єрного середовища, роботодавців, які адаптують свої компанії, та людей з інвалідністю, що щодня долають виклики й змінюютьсвіт. При цьому проєкт не втрачає своєї легкості, попри серйозну тему працевлаштування людей з інвалідністю, гумору тут не менше, ніж мотивації. Олександр жартуєнавіть на найгостріші теми, допомагаючи зняти напругуй відкривати складні розмови з простого людськогобоку.

Cейчас смотрят

Коли ж очікувати на прем’єру? Терпіння – робота кипить, перші випуски вже у процесі створення. Зовсімскоро на YouTube каналі Олександра Терена проєкт «Відвал Ніг: Робота» відкриє завісу та змінить уявленняпро доступність професій.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Олександр Терен (@tsvit_terenu)

«Відвал Ніг: Робота» залишається важливою частиноюу ніші мотиваційного контенту, що не лише розважає, а й формує новий соціальний дискурс (напрямок). Олександр Терен експериментує, шукає нестандартніпідходи, але місія проєкту залишається непохитною: довести, що справжні обмеження існують лише у свідомості, а можливості відкриті для кожного, хтоготовий діяти.

новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь