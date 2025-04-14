Олександр Терен та «Відвал Ніг» відкривають новий сезон: перевірка професій на доступність та адаптивність

Проєкт «Відвал Ніг» розпочинає новий етап, в якомувідомий громадський діяч, ветеран війни та письменник Олександр Будько продовжить руйнуватистереотипи та відмічати, як різні сфери діяльностіможуть бути пристосовані для людей з інвалідністю. Підготовка в самому розпалі – команда активно працюєнад свіжим сезоном, що подарує глядачам не лишерозвагу, а й цінну інформацію про рівні можливості в професійному середовищі.

У кожному випуску ведучий разом із гостями не лишедосліджуватиме обрану професію, а й на власномудосвіді перевірятиме її доступність, комфорт та адаптованість. Цього сезону буде залучено й представників конкретних галузей: фахівців, якіпрацюють над створенням безбар’єрного середовища, роботодавців, які адаптують свої компанії, та людей з інвалідністю, що щодня долають виклики й змінюютьсвіт. При цьому проєкт не втрачає своєї легкості, попри серйозну тему працевлаштування людей з інвалідністю, гумору тут не менше, ніж мотивації. Олександр жартуєнавіть на найгостріші теми, допомагаючи зняти напругуй відкривати складні розмови з простого людськогобоку.

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Коли ж очікувати на прем’єру? Терпіння – робота кипить, перші випуски вже у процесі створення. Зовсімскоро на YouTube каналі Олександра Терена проєкт «Відвал Ніг: Робота» відкриє завісу та змінить уявленняпро доступність професій.

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«Відвал Ніг: Робота» залишається важливою частиноюу ніші мотиваційного контенту, що не лише розважає, а й формує новий соціальний дискурс (напрямок). Олександр Терен експериментує, шукає нестандартніпідходи, але місія проєкту залишається непохитною: довести, що справжні обмеження існують лише у свідомості, а можливості відкриті для кожного, хтоготовий діяти.