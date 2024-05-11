Коли Євробачення-2024: дата

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: Девам – релакс наедине с собой, Козерогам – профессиональные амбиции
В этом году состоится уже 68 песенный конкурс Евровидения. Его хозяйкой будет Швеция после победы Loreen в 2023 году. Новый канал расскажет, когда Евровидение-2024.
Открытие Евровидения-2024 состоится 7 мая. В этот день выступят участники первого полуфинала, среди которых и представительницы от Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
Второй полуфинал проведут 9 мая.
Финал Евровидения-2024 пройдет 11 мая. В финал автоматически попадают конкурсанты стран-основателей: Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии. Также на финале выступят лучшие участники обоих полуфиналов, избранные жюри и зрителями. Самое главное, в финале станет известно имя победителя песенного конкурса.
Фото — Суспільне