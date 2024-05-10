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Пісня, яку не помічають: студенти Української академії лідерства презентували альтернативну трек Євробачення, який об’єднує Європу

Пісня, яку не помічають: студенти Української академії лідерства презентували альтернативну трек Євробачення, який об’єднує Європу

Напередодні Євробачення, яке вже 68 років об’єднує світ мовою музики, студенти Української академії лідерства презентували в Європі унікальний аудіо-перфоманс під назвою The Unnoticed Song. Пісня про мир без слів, яка щодня звучить на вулицях європейських міст, дійсно обʼєднує Європу і стає потужним втіленням слогана фестивалю — United By Music. Ця пісня не потребує конкурсу, але потребує бути поміченою європейцями, щоб вони пригадали, яким цінним та крихким є мир, і зараз мир в Європі залежить від того, як закінчиться розпочата росією війна в Україні. 

Студенти Академії розповідали про пісню миру представникам НАТО, Європейської Ради, Європейського Суду з прав людини, Єврокомісії, мерам європейських міст та міністрам європейських країн, з якими зустрічалися в межах експедиції країнами ЄС. Безпосередньо акції в підтримку України The Unnoticed Song пройшли на площах міст Чехії, Бельгії, Німеччині, Франції, Данії та Словаччині. Одягнувши навушники, кожен охочий мав змогу почути «Непомічену пісню» миру в режимі реального часу. Метушня міста, радісний дитячий сміх, спів птахів, ритмічний гул машин – всі ці звуки, сплітаючись у зворушливу симфонію життя, і є Непоміченою піснею. Піснею мирного європейського міста. Аж раптом ця ідилія переривалася голосом, що нагадував про крихкість та цінність миру, а також про те, як важливо його захищати. Це був голос України, який наголошував – мирне майбутнє Європи залежить від кожного з нас.

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– The Unnoticed Song – це не просто перфоманс, а заклик до всесвітнього єднання та солідарності, а також подяка європейській спільноті за підтримку. Студенти Української академії лідерства кілька років адвокатують інтереси України в Європі. Звісно, цьогоріч закликаємо підтримувати Україну у війні за мир, демократію та інші європейські цінності. Проте говорячи про війну, нам було дуже важливо відійти від традиційної негативної конотації. Відтак було вирішено говорити про мир. Адже мир в європейських країнах можливий доти, доки Україна протистоїть росії і собою закриває решту країн, – прокоментувала Євгенія Матейчук, в.о. керівника Української академії лідерства.   

Ідея акції належить команді бренд ательє Tobto. 

– The Unnoticed Song – це не просто пісня, а цілий аудіо-перформанс, який через вуха відкриває очі європейців на саме мирне життя, що їх оточує. Живе собі людина в Європі, замість обстрілів думає про проблеми на роботі, замість повітряних тривог чує тихий гул вулиць, і не усвідомлює, як чудово все це. Нашим перформансом ми віддзеркалюємо європейцям Європу. Після нерозуміння від почутого шуму міста, разом із аудіо-повідомленням в навушниках, приходить усвідомлення: «Пісня Миру в містах ЄС звучить доти, доки Україна стримує російську агресію». Судячи з відгуків слухачів, для багатьох цей досвід був трансформаційним», – засновник Tobto, Андрій Міщенко.

Пісня, яку не помічають: студенти Української академії лідерства презентували альтернативну трек Євробачення, який об’єднує Європу

Під час акцій студенти також записували звуки кожного міста, щоб після завершення акції разом на основі зібраної фонотеки створити унікальну «Пісню Миру». Захід є частиною волонтерської адвокаційної місії Української академії лідерства в країнах Європи за підтримки уряду України, Western NIS Enterprise Fund та партнерів.

Довідка: 

Українська академія лідерства — освітня інституція, яка вже 10 років розвиває неформальну освіту в Україні. Навчання в Академії відбувається за унікальною 10-місячною формаційною програмою, мета якої надати всебічний розвиток та підсилити лідерські якості молоді. Щороку студенти Академії вирушають у експедицію країнами ЄС, щоб дослідити роботу державних інституцій демократичних країн. Кожна поїздка супроводжується проведенням адвокаційної кампанії.     

В минулому році студенти Академії через кампанію CRIME WITHOUT PUNISHMENT розповідали європейцям про злочини путіна, зокрема про незаконне викрадення українських дітей. Більше проминулорічну адвокаційну кампанію тут https://www.crimewithoutpunishment.com/

Ще одна кампанія 2019 року – MISSING DIRECTOR: OLEG SENTSOV. Вона не лише про відомого українського режисера Олега Сенцова, а про всіх в’язнів кремля, які на той час перебували в незаконному ув’язненні.

UNCOUNTED – адвокаційна кампанія 2018 року, в якій студенти Української академії лідерства закликали європейські країни визнати Голодомор геноцидом українського народу і пригощали перехожих на вулицях європейських міст їжею, якою харчувались в часи голодомору https://uncounted.ual.ua/

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