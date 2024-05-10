Пісня, яку не помічають: студенти Української академії лідерства презентували альтернативну трек Євробачення, який об’єднує Європу

Напередодні Євробачення, яке вже 68 років об’єднує світ мовою музики, студенти Української академії лідерства презентували в Європі унікальний аудіо-перфоманс під назвою The Unnoticed Song. Пісня про мир без слів, яка щодня звучить на вулицях європейських міст, дійсно обʼєднує Європу і стає потужним втіленням слогана фестивалю — United By Music. Ця пісня не потребує конкурсу, але потребує бути поміченою європейцями, щоб вони пригадали, яким цінним та крихким є мир, і зараз мир в Європі залежить від того, як закінчиться розпочата росією війна в Україні.

Студенти Академії розповідали про пісню миру представникам НАТО, Європейської Ради, Європейського Суду з прав людини, Єврокомісії, мерам європейських міст та міністрам європейських країн, з якими зустрічалися в межах експедиції країнами ЄС. Безпосередньо акції в підтримку України The Unnoticed Song пройшли на площах міст Чехії, Бельгії, Німеччині, Франції, Данії та Словаччині. Одягнувши навушники, кожен охочий мав змогу почути «Непомічену пісню» миру в режимі реального часу. Метушня міста, радісний дитячий сміх, спів птахів, ритмічний гул машин – всі ці звуки, сплітаючись у зворушливу симфонію життя, і є Непоміченою піснею. Піснею мирного європейського міста. Аж раптом ця ідилія переривалася голосом, що нагадував про крихкість та цінність миру, а також про те, як важливо його захищати. Це був голос України, який наголошував – мирне майбутнє Європи залежить від кожного з нас.

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– The Unnoticed Song – це не просто перфоманс, а заклик до всесвітнього єднання та солідарності, а також подяка європейській спільноті за підтримку. Студенти Української академії лідерства кілька років адвокатують інтереси України в Європі. Звісно, цьогоріч закликаємо підтримувати Україну у війні за мир, демократію та інші європейські цінності. Проте говорячи про війну, нам було дуже важливо відійти від традиційної негативної конотації. Відтак було вирішено говорити про мир. Адже мир в європейських країнах можливий доти, доки Україна протистоїть росії і собою закриває решту країн, – прокоментувала Євгенія Матейчук, в.о. керівника Української академії лідерства.

Ідея акції належить команді бренд ательє Tobto.

– The Unnoticed Song – це не просто пісня, а цілий аудіо-перформанс, який через вуха відкриває очі європейців на саме мирне життя, що їх оточує. Живе собі людина в Європі, замість обстрілів думає про проблеми на роботі, замість повітряних тривог чує тихий гул вулиць, і не усвідомлює, як чудово все це. Нашим перформансом ми віддзеркалюємо європейцям Європу. Після нерозуміння від почутого шуму міста, разом із аудіо-повідомленням в навушниках, приходить усвідомлення: «Пісня Миру в містах ЄС звучить доти, доки Україна стримує російську агресію». Судячи з відгуків слухачів, для багатьох цей досвід був трансформаційним», – засновник Tobto, Андрій Міщенко.

Під час акцій студенти також записували звуки кожного міста, щоб після завершення акції разом на основі зібраної фонотеки створити унікальну «Пісню Миру». Захід є частиною волонтерської адвокаційної місії Української академії лідерства в країнах Європи за підтримки уряду України, Western NIS Enterprise Fund та партнерів.

Довідка:

Українська академія лідерства — освітня інституція, яка вже 10 років розвиває неформальну освіту в Україні. Навчання в Академії відбувається за унікальною 10-місячною формаційною програмою, мета якої надати всебічний розвиток та підсилити лідерські якості молоді. Щороку студенти Академії вирушають у експедицію країнами ЄС, щоб дослідити роботу державних інституцій демократичних країн. Кожна поїздка супроводжується проведенням адвокаційної кампанії.

В минулому році студенти Академії через кампанію CRIME WITHOUT PUNISHMENT розповідали європейцям про злочини путіна, зокрема про незаконне викрадення українських дітей. Більше проминулорічну адвокаційну кампанію тут https://www.crimewithoutpunishment.com/

Ще одна кампанія 2019 року – MISSING DIRECTOR: OLEG SENTSOV. Вона не лише про відомого українського режисера Олега Сенцова, а про всіх в’язнів кремля, які на той час перебували в незаконному ув’язненні.

UNCOUNTED – адвокаційна кампанія 2018 року, в якій студенти Української академії лідерства закликали європейські країни визнати Голодомор геноцидом українського народу і пригощали перехожих на вулицях європейських міст їжею, якою харчувались в часи голодомору https://uncounted.ual.ua/