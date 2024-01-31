3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024, во время которого выступят 11 претендентов. Они представят свои номера, с которыми планируют сражаться за свое место на Евровидении-2024. Организаторы не рассказывают, где именно состоится Нацфинал, потому что переживают за безопасность участников, ведущих и членов жюри.

Но в эфире финал Нацотбора все же покажут.

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Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2024

Финал конкурса можно будет посмотреть не только по телевизору, но и по онлайн. Об этом сообщает Суспільне. Стандартно транслировать Нацотбор будут:

на телеканалі Суспільне Культура;

сайті Суспільне Культура;

на Facebook-сторінках Суспільного та «Євробачення Україна»;

на сайті Євробачення в Україні;

у застосунку «Дія», обравши «Дія. ТБ» та канал Суспільне Культура HD.

И на сайте Нового канала ниже:

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Фото — Суспільне