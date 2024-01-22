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Жюри Нацотбора Евровидения 2024 года: кто займет судейские кресла

Жюри Нацотбора Евровидения 2024 года: кто займет судейские кресла

Фото — Eurovision Song Contest 2024

Украинцы выбрали троих членов жюри Нацотбора на «Евровидение-2024». Голосование продолжалось в приложении «Дія». Об этом сообщило Суспільне. 

В течение недели в голосовании приняло участие более 720 тысяч украинцев.

Украинцы выбрали:

Cейчас смотрят
  • народного артиста и создателя образа Verka Serduchka Андрея Данилко — 43,79% голосов ();
  • певицу и победительницу «Евровидения-2016» Джамалу — 23,62% голосов;
  • лидера группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергия Танчинеца — 12,42% голосов.

Трем победителям предложат подписать соглашение члена жюри, после чего они официально займут судейские кресла Нацотбора на «Евровидение-2024». Если кто-то из тройки по веским причинам не сможет подписать соглашение, членом жюри станет следующий по количеству голосов кандидат. После подписания соглашения тройку жюри объявят публично.

Жюри Нацотбора Евровидения 2024 года: кто займет судейские кресла

Фото — Суспільне

Джамала уже в шестой раз будет судьей Нацотбора. Певица поделилась своими ожиданиями от финала:

— Уверенность исполнителя в выступлении вживую очень помогает показать песню, раскрыть тему и отработать на все 100%. Поэтому мой главный критерий — это выступление вживую, сама песня и ее смысл, а также номер и харизма артиста. Поэтому впечатления от участников буду производить уже когда увижу исполнение вживую каждого. Так, как обычный зритель и будет смотреть Евровидение-2024, – рассказала певица.

Андрей Данилко уже был членом жюри Нацотборов в 2016-2020 годах, а в 2007 году он в образе Верки Сердючки участвовал в «Евровидении» и занял второе место.

Первый раз в составе жюри будет Сергей Танчинец.

– Я буду оценивать не номер, а именно песню, ведь до выступления на Евровидении над номером еще можно будет поработать. Важно, чтобы песня была цельной и содержала хуки. Вокальные данные конкурсанта – не менее важны!, – рассказал Сергей Танчинец.

3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора. Тройка судей вместе со зрителями выберут представителя от Украины на Евровидение-2024 в Швеции. Трансляция передшоу начнется 3 февраля в 17:30, а финала – в 18:00.

Евровидение-2024: список финалистов и песни

Фото — Суспільне, Eurovision Song Contest 2024

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