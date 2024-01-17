На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай «RAMINA» вийшов перший випуск нового року з нутриціологом Катериною Крупкіною. Спеціалістка допомогла схуднути більше тисячі жінок за останні два роки. Як відрізнити фізичний голод від емоційного, з чого складається здоровий раціон під час подорожей, як навчитися не переїдати, та чим небезпечний нині модний серед західних зірок препарат для схуднення — ці та інші теми Катерина Крупкіна обговорила з Раміною Есхакзай під час бесіди.

Пропонуємо до вашої уваги найцікавіші фрагменти випуску:

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Раміна розповіла про свою боротьбу з зайвою вагою

Зриватися — моя історія. Це коли я вирішила з понеділка худнути. Понеділок, вівторок середа — я худну, четвер ще нормально, але п’ятниця і ми кудись йдемо з подружками. Вони у мене худі, а я на дієті. Пішли в кіно, вони беруть солоний та солодкий попкорн, я з’їла свій — ті кілограми, які скинула за 5 днів, повернулися. В суботу звинувачую себе: чому скрізь всі худі, а я одна з зайвою вагою? Чому я виглядаю, як жінка, яка народжувала, хоча я ще не народжувала. Неділя — їм все підряд, тому що з понеділка знову худнемо. І так по колу. До цього додавався спорт, різні спеціалісти, обмеження у 1200 калорій на день.

«Потрібно зрозуміти, коли настає голод», — нутриціолог Катерина Крупкіна

Для кожного потрібно зрозуміти, коли настає голод. Більшість думає, що вживає їжу через голод. Насправді ми споживаємо їжу за звичкою. Звикли їсти о 12 дня, а не тому, що голодні. Пішла з подружкою у кафе — поїла за компанію. Або є установка в голові — треба все доїдати, це ще з дитинства йде, доїдай, хоча вже сита. Більшість жінок не розпізнають, коли вони голодні фізіологічно, або на емоціях. Радіємо — їмо, плачемо — їмо, злі — їмо, а насправді ми не голодні. Фізіологічний голод приходить до нас поступово, може турбувати горло, голова, затуманене мислення, шлунок скорочується, а емоційний голод приходить раптово. Коли ти фізично голодна, ти й хлібом наїсися, і овочами. Коли це емоційний голод, тобі хочеться фаст-фуду, соленого, солодкого, концентрованої їжі, ловиш себе на думці, хочу саме чипсів і цукерок. Тут важливо свідомо поставитися до цього і запитати себе, чи дійсно я голодна? І ти скажеш: “ні, я злюсь”, і далі цей ланцюг розкручувати, і думати, що робити. Сядь і просто подумай, зроби три вдихи, тоді ти зрозумієш, що просто хочеш спати.

Раміна розповіла, що страждала на булімію

Я все життя худнула, у мене були нездорові стосунки з їжею. Оскільки цукерки були нагородою, мама ховала їх у шафі. У мене був квест, відшукати цукерку, з’їсти так, щоб вона не помітила і сховати обгортку, щоб вона не знайшла. До мене приходила бабуся з коробкою цукерок, я об’їдалася. Тато приходив до дому з пачкою кіндерів, я за раз їх з’їдала, бо знала, що мама забере. У нас не було традиції снідати, обідати або вечеряти разом. Мене не запитували, подобається чи ні. Їж, що є, і це не завжди було смачно. У мене МакДональдз був як винагорода. Я постійно ходила з батьками на роботу й чекала поки вони працювали. Нагородою було, що ми разом купуємо щось у МакДональдз і їмо. Мама у мене повненька, а тато худий. Маму знайомі гнобили за це, і мені казали, щоб я не була як вона. Тож я пила чаї для схуднення, експериментувала дієти “500 калорій”, монодієти, займалася спортом — наїстися вдосталь, і потім проблюватися. І я дивилась на свої шкільні фото, на них я не була повною, але мені постійно було некомфортно у своєму тілі. Тоді я вперше потрапила до психотерапевта. Мені розповіли, як себе поводити, що не можна випльовувати їжу. Але, коли почалася війна, стрес, навіть, коли я схудла, якщо стрес, я переїдаю.

Симптоми розладу харчової поведінки

Діагноз “розлад харчової поведінки” ставить лікар-психіатр. Якщо ви в себе помічаєте, що сильно схуднули, їжа стала огидною, якщо ви сильно набрали вагу і хочете позбутися їжі, якщо є бажання їсти неїстівні предмети, якщо спотворений смак, хочеться їси, наприклад, землю. Якщо це все накопичується, або щодня з’їдаєте тонну їжі й не відчуваєте насичення, це ознака, щоб звернутися до лікаря. Це лікується. Розлад харчової поведінки, незалежно від ожиріння, займає перше місце зі смертності. Від булімії часто помирають підлітки.

Чи можна вживати алкоголь під час схуднення

При схудненні можна все, але я завжди кажу, пам’ятаємо, що безпечної дози для здоров’я — не існує. Будь-яка доза алкоголю шкідлива. Якщо солодке, якщо не переїдати — не шкідливе, то алкоголь — шкідливий.

Коли набряки свідчать про розлад в організмі

Якщо зранку прокинулася, зробила лімфодренажну зарядку і набряки пішли протягом години, з вам все добре, просто організм ще не прокинуся і він повільно циркулює. Але, якщо нічого не допомагає, дивимося на кількість білка в раціоні, адже, коли його забагато чи мало, це призводить до набряків. Звертаємо увагу на кількість рідини та солі. Коли людина нормально споживає воду, сіль, і все одно набрякає, то потрібно піти до терапевта і провести обстеження.

Чи дійсно цукор шкідливий

У будь-яких вуглеводах природного походження — овочі, фрукти, завжди є цукор. Надмірне споживання цукру — зло. Буде змінюватися вуглеводний обмін, погіршуватися стан кишківника, знижуватися імунітет, буде набиратися вага і поступово розвиватися інсуліно резистентність, діабет, але лише, якщо зловживати цукром.

«Одна кава з молоком дорівнює один прийом їжі», — нутриціолог

Кава з молоком, з сиропом — це, як їжа, організм запускає травлення. Залежить від того, яке молоко в каві, жирне чи ні. Людина каже, я не худну, але сама протягом дня чотири порції лате випила. Все що не вода, не чистий чай та кава — це їжа.

Нутриціолог розкрила лайфхак, як не переїдати

Прибрати гаджет, поставити таймер, зосередження має бути на їжі. Коли ми швидко спожили їжу, сигнал до нашого мозку доходить пізніше. Потрібно хоча б 15-20 хвилин. Коли зрозумієш, що настало свідоме насичення, то не переїси, може не доїси навіть свою порцію.

Як правильно харчуватися під час подорожі

Якщо грамотно зібрати перекус — то все буде добре. В перекусі має бути клітковина, це може бути морква, томати чері, фрукти, сухофрукти, вони не зіпсуються за кілька днів. Обов’язково білки та жири, щоб відчути насичення. Хумус, сир, моцарела, авокадо, горіхи. І за бажанням, якщо довга подорож, додати в раціон джерела вуглеводів — лаваш, цільнозерновий хлібці, цільнозернове печиво. І все це комбінуєш.

Нутриціолог прокоментувала небезпеку від популярного препарату для схуднення

Оземпік популярний у США. Там у застосунку людям виписують його так звані лікарі, навіть якщо людна хоче скинути вагу 5-8 кілограмів. Але якщо почитати інструкцію, то побачимо, що це препарат не для схуднення, а для лікувань порушень вуглеводневого обміну, діабету другого типу. Людина поставить собі цей препарат, схудне, але вона не вміє нормально їсти, обирати продукти. Вона припинить колоти препарат і знову набере вагу, але вже може бути пошкоджена підшлункова. Треба звернути увагу, чи готова ти жертвувати своїм здоров’ям. Я негативно ставлюся, коли Оземпік використовують для схуднення на 5-8 кілограмів.