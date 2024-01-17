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Оля Полякова презентує перший україномовний альбом золотих хітів 100% UA

Оля Полякова презентує перший україномовний альбом золотих хітів 100% UA

Премʼєра відбудеться з нагоди дня народження співачки ексклюзивно в студії радіостанції Люкс ФМ. Live версії пісень Оля Полякова вперше представила на концерті у КВЦ «Парковий» минулого року.

До альбому увійшли наступні треки: «Королева ночі», «Ей, Секундочку», «Чарівні очі», «Рай на землі», «Номер один», «Танцюю, як в останній раз» та «Шльопки».

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Крім цього, співачка вперше відсвяткує день народження у ролі радіоведучої Lux FM. Полякова з’явиться в ефірі з благодійною метою —  збір коштів для 53 бригади медичної роти, яким раніше передавала евакуаційний реанімобіль.

Артистка візьме участь в онлайн марафоні, в рамках якого спілкуватиметься зі слухачами в прямому ефірі та зустрічатиме гостей. Також Полякова розіграє призи, серед яких 5 пар квитків на meet&greet перед концертом у Києві 26 жовтня з ексклюзивним доступом за лаштунки. 

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