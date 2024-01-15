БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відкрили збір на пів мільйона гривень на честь свого 25-річчя

Чверть століття на шляху до успіху! БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше поділились унікальними архівними кадрами до свого 25-річчя у новому відео й оголосили збір на 25 FPV-дронів.

— БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 25 років! З цієї нагоди, ми оголошуємо свій перший святковий збір на FPV-дрони для ЗСУ. 25 РОКІВ = 25 FPV-ДРОНІВ. Єдине наше бажання у цей день – таке ж, що і в абсолютно усіх українців. Перемога! – підписали допис БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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Шанувальники зроблять подарунок Збройним Силам України, а гурт у свою чергу подарує призи своїм прихильникам: завдяки донатам більше 100 та 300 гривень у фанів є можливість виграти брендовану продукцію з автографом та навіть особисту зустріч з гуртом!

14 всеукраїнських та світових турів, тисячі концертів, мільйони шанувальників по усьому світу, 13 здобутих музичних премій, 6 альбомів, сотні пісень та десятки відеокліпів – усе це шлях БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ довжиною у чверть століття.

Гурт поділився ексклюзивними кадрами зі своїх перших концертів на початку 2000-их, ранніми відеокліпами та вирізками з участі у різних талант-шоу у своєму ексклюзивному відео до 25-річчя.

Що ми знаємо про БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ?

Їх історія почалась у 1999 році, та першу аудиторію «Without Limits» (саме на цю гурт змінив назву у 2006) вдалось завоювати у 2007, коли випустили перший альбом «Underground» та переїхали до Києва.

Далі – відновлення україномовної назви «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», сингли «Мамині слова», «Налий мені вина» та «Зима».

У 2016 році БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стали учасниками шоу «Х-Фактор», куди вони прийшли з одним зі своїх хітів «БЕЗ НЕЇ НІЯК».

Із того моменту все складалось як найкраще: перший великий сольний концерт у Києві, альбоми «5 хвилин» та «Буду з тобою!». А у 2018-ому БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вдалось зібрати Палац Спорту, де зібралось біля 10 тисяч шанувальників.

До свого 20-річчя гурт презентував сингл «Зорі запалали», який безсумнівно став хітом, набравши в YouTube біля 60 мільйонів переглядів. Того ж року гурт отримав свою першу нагороду на премії «M1 Music Awards» у номінації «Рок. Тільки Рок!».

Увесь свій шлях гурт мав принципову позицію стосовно подій на території України: «Мамині слова», яка присвячена героям Небесної сотні, «Моя країна» — до Дня пам’яті Героїв небесної сотні, «Колискова» — офіційний саундтрек кінострічки «Заборонений», «Вільні люди», «24/02», а також «Повернись живим».

У 2020 році, коли світ поглинула пандемія – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ знайшли вихід з ситуації. БАК-тур (тур безпечних автомобільних концертів), «Онлайн концерт. Транзитна зона» у закритому аеропорту Бориспіль, «Секретний концерт» у Львові на платформі, що рухалась – гурт ніколи не переставав дивувати своїх шанувальників.

У 2022 хлопці були одними з перших, хто грали концерти для мешканців деокупованих міст, а також зіграли безліч акустичних концертів для військових, медиків, ДСНС та усіх, хто наближає нашу Перемогу. Згодом вирушили у благодійний тур містами України, Європи та Південної Америки.

У 2023 гурт відіграв масштабний благодійний тур Україною та світом, де вдалось зібрати кілька сотень тисяч доларів на закриття потреб Збройних Сил України. 20 країн, 120 тисяч кілометрів та 152 концерти — таким був 2023 рік для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

А з початку повномасштабного вторгнення гурт надав допомоги ЗСУ на суму близько 50-ти мільйонів гривень. І у свій День народження гурт теж знайшов спосіб допомогти Збройним Силам України: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ оголосили збір на 25 FPV-дронів, ціль якого – 500 000грн.