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Евровидение-2024: список финалистов и песни

Евровидение-2024: список финалистов и песни

11 января Суспільне мовлення провела жеребьевку в ходе которой определили порядок выступлений финалистов Национального отбора на «Евровидение-2024». Об этом стало известно по трансляции на странице «Евровидения Украина».

Также представили песни всех 11 финалистов отбора.

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Порядок, в котором выступят финалисты и песни:

YAKTAK — Lalala;

LaLaLa – это драйвовый, танцевальный трек о вечном. О герое, который стремится к любви, но столкнулся с невзаимностью. Песня исполнена в необычном стиле для певца, поэтому он точно вас удивит.

INGRET — Keeper;

NAZVA — Slavic English;

ANKA — «Палала»;

Drevo — Endless chain;

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

Песня «Teresa & Maria» показывает наше настоящее, ведь в ней воспета боль каждого украинца. Мы находим силы в людях, мы объединяемся, чтобы стать еще более близкими к общей цели, к победе.

MÉLOVIN — DREAMER;

SKYLERR — Time is running out;

Ziferblat — Place I Call Home;

Это история об ощущении дома, которое мы все так щемяще храним. Честный рассказ солиста Даниила, гитариста Валентина и барабанщика Федора о поиске собственных опор в жизни.

YAGODY — Tsunamia;

NAHABA — GLASSS.

Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года. Победителя или победительницу отбора, который будет представлять Украину на Евровидении-2024, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования. По соображениям безопасности финал шоу будет закрыт, и даже место проведения объявлять не будут.

68-й песенный конкурс Евровидения, участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальме. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

Фото — Суспільне мовлення

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