Евровидение-2024: список финалистов и песни

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11 января Суспільне мовлення провела жеребьевку в ходе которой определили порядок выступлений финалистов Национального отбора на «Евровидение-2024». Об этом стало известно по трансляции на странице «Евровидения Украина».
Также представили песни всех 11 финалистов отбора.
Порядок, в котором выступят финалисты и песни:
YAKTAK — Lalala;
LaLaLa – это драйвовый, танцевальный трек о вечном. О герое, который стремится к любви, но столкнулся с невзаимностью. Песня исполнена в необычном стиле для певца, поэтому он точно вас удивит.
INGRET — Keeper;
NAZVA — Slavic English;
ANKA — «Палала»;
Drevo — Endless chain;
alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;
Песня «Teresa & Maria» показывает наше настоящее, ведь в ней воспета боль каждого украинца. Мы находим силы в людях, мы объединяемся, чтобы стать еще более близкими к общей цели, к победе.
MÉLOVIN — DREAMER;
SKYLERR — Time is running out;
Ziferblat — Place I Call Home;
Это история об ощущении дома, которое мы все так щемяще храним. Честный рассказ солиста Даниила, гитариста Валентина и барабанщика Федора о поиске собственных опор в жизни.
YAGODY — Tsunamia;
NAHABA — GLASSS.
Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года. Победителя или победительницу отбора, который будет представлять Украину на Евровидении-2024, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования. По соображениям безопасности финал шоу будет закрыт, и даже место проведения объявлять не будут.
68-й песенный конкурс Евровидения, участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальме. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.
Фото — Суспільне мовлення