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Дети из Украины, потерявшие одного или обоих родителей во время войны, получат комплексную помощь

Дети из Украины, потерявшие одного или обоих родителей во время войны, получат комплексную помощь

Благотворительный фонд «Дети Героев» оказывает помощь с марта 2022 года

Миссия фонда – сопровождать детей, потерявших одного или обоих родителей во время войны до совершеннолетия. Сейчас в фонде более 600 детей до конца года фонд планирует взять под опеку 5000 детей.

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Фонд оказывает помощь в шести направлениях:

  • Экстренная помощь. Сюда также входит помощь в эвакуации и других срочных вопросах.
  • Регулярная помощь. Каждый подопечный, имеющий соответствующие документы, получает первую финансовую помощь в размере 5000 грн., также 2000 грн. до дня рождения, денежную помощь на день защиты детей и другие праздники. Также, родителям помогают обрести финансовую стабильность. Кроме прямой финансовой помощи, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда.
  • Социализация. С подопечными и опекунами работают психологи и педагоги. Устраиваются лагеря отдыха как по Украине, так и в Швейцарии, Испании, США и других странах. Проводится арттерапия и психологическая реабилитация для уменьшения травм.
  • Live Assistance – это помощь на всех этапах пребывания в Фонде, предоставляемая личным Помощником семьи и юридическая помощь и проработка дополнительных запросов от семей.
  • Образование. 127 детей уже изучают английский с партнерскими школами, 14 детей начали дошкольную подготовку, около 100 детей получат ноутбуки и планшеты для обновления онлайн обучения.
  • Менторство и карьерная ориентация. Кроме профильных лагерей и помощи поступления в ВУЗы, дети имеют доступ к общению с кумирами. Так, дети уже принимали участие в видеовстрече с Тарасом Тополеем «Антитела», Александром Шовковским «Динамо» и посетили концерт Нади Дорофеевой.

Если вы знаете детей, потерявших одного или обоих родителей во время войны – заполните форму на сайте.

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