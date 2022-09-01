Дети из Украины, потерявшие одного или обоих родителей во время войны, получат комплексную помощь

Благотворительный фонд «Дети Героев» оказывает помощь с марта 2022 года

Миссия фонда – сопровождать детей, потерявших одного или обоих родителей во время войны до совершеннолетия. Сейчас в фонде более 600 детей до конца года фонд планирует взять под опеку 5000 детей.

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Фонд оказывает помощь в шести направлениях:

Экстренная помощь. Сюда также входит помощь в эвакуации и других срочных вопросах.

Сюда также входит помощь в эвакуации и других срочных вопросах. Регулярная помощь. Каждый подопечный, имеющий соответствующие документы, получает первую финансовую помощь в размере 5000 грн., также 2000 грн. до дня рождения, денежную помощь на день защиты детей и другие праздники. Также, родителям помогают обрести финансовую стабильность. Кроме прямой финансовой помощи, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда.

Каждый подопечный, имеющий соответствующие документы, получает первую финансовую помощь в размере 5000 грн., также 2000 грн. до дня рождения, денежную помощь на день защиты детей и другие праздники. Также, родителям помогают обрести финансовую стабильность. Кроме прямой финансовой помощи, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда. Социализация. С подопечными и опекунами работают психологи и педагоги. Устраиваются лагеря отдыха как по Украине, так и в Швейцарии, Испании, США и других странах. Проводится арттерапия и психологическая реабилитация для уменьшения травм.

С подопечными и опекунами работают психологи и педагоги. Устраиваются лагеря отдыха как по Украине, так и в Швейцарии, Испании, США и других странах. Проводится арттерапия и психологическая реабилитация для уменьшения травм. Live Assistance – это помощь на всех этапах пребывания в Фонде, предоставляемая личным Помощником семьи и юридическая помощь и проработка дополнительных запросов от семей.

– это помощь на всех этапах пребывания в Фонде, предоставляемая личным Помощником семьи и юридическая помощь и проработка дополнительных запросов от семей. Образование. 127 детей уже изучают английский с партнерскими школами, 14 детей начали дошкольную подготовку, около 100 детей получат ноутбуки и планшеты для обновления онлайн обучения.

127 детей уже изучают английский с партнерскими школами, 14 детей начали дошкольную подготовку, около 100 детей получат ноутбуки и планшеты для обновления онлайн обучения. Менторство и карьерная ориентация. Кроме профильных лагерей и помощи поступления в ВУЗы, дети имеют доступ к общению с кумирами. Так, дети уже принимали участие в видеовстрече с Тарасом Тополеем «Антитела», Александром Шовковским «Динамо» и посетили концерт Нади Дорофеевой.

Если вы знаете детей, потерявших одного или обоих родителей во время войны – заполните форму на сайте.