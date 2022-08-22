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Sziget из Украины: 10 побед украинского музыкального сообщества на крупнейшем фестивале Европы

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

С 10 по 15 августа в Венгрии гремел один из самых масштабных фестивалей в Европе — Sziget. В этом году украинские артисты поехали туда, чтобы вместе со Всеукраинской ассоциацией музыкальных событий и их инициативой Music Saves UA усилить информационное сопротивление российской пропаганде в стране, что, к сожалению, известно не очень проукраинской позицией. И у них удалось: победа и правда за Украиной. Эти 10 достижений – этому яркое подтверждение.

Победа первая: беспрецедентная поддержка фестиваля Украины еще до его старта.

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Организаторы Sziget всячески помогали Украине не только на фестивале, но и до его проведения. В частности, поддержали во время телемарафона Save Ukraine в Венгрии.

С первых дней войны команда Sziget отметила, что осуждает агрессию россии в Украине. В лайн-апе мероприятия нет россиян, поддерживающих действия россии, а если любой из заявленных артистов заявит, что поддерживает войну, его сразу удалят из лайн-апа.

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

В этом году на фестивале значительно меньше артистов из страны-агрессора, их места на фестивале заняли украинские художники. Все украинские артисты выступили на разных сценах Sziget и их выступления не пересекались, а значит узнать правду о войне в Украине с первых уст смогли как можно больше фестивальников с разными музыкальными вкусами.

Победа вторая: информационное сопротивление российской пропаганде с первых минут посещения Sziget 2022 года.

Информацию о войне каждый фестиваль мог прочесть, просматривая паспорт ивента. Там же размещался QR-код, перейдя по которому можно было задонатить средства в поддержку Украины.

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

Победа третья: Kazka, Krapka; KOMA, Alina Pash, Luiku, Ragapop, Constantine и другие украинские артисты стали на Sziget 2022 годами рупорами Украины.

  • Ragapop начали и закончили свое выступление с видеороликов о войне в Украине, громко заявив, что Россия — это государство-террорист, а Украина очень нуждается в помощи.
  • Alina Pash не только устроила на сцене мощный перформанс с разрывом фотографии Виктора Орбана и Владимира Путина, пела песни под видеоряд с кадрами разбомбленной россиянами Украины и призвала скандировать «Позор россии!». Вместе с Александрой Зарицкой из группы KAZKA она продолжала информационную кампанию во время выступлений других артистов с плакатами и речами.
  • Вместе с группой KAZKA на главной сцене между выступлениями хедлайнеров фестиваля спели песни «Плакала» и I’m Not Ok украинские дети-беженцы, вынужденные спасаться от войны в Венгрии. Все выступление коллектива сопровождалось кадрами войны в Украине и лозунгами «Россия – страна-террористка!» и FREE AZOV на главном экране

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

Кроме того, ведущий фестиваля, представляя группу, выразил солидарность с Украиной: «Посмотрите на ваши браслеты сейчас! Там есть слово Freedom – свобода. Именно свобода – то, за что ежедневно борются украинцы сейчас! Встречаем группу из Украины – KAZKA!».

  • Дуэт Krapka; KOMA устроил на сцене красноречивый перформанс, во время которого фестивальники увидели Украину после жестокого нашествия России.
  • Группа Luiku выступили с речью перед песней, написанной о войне в Украине, и рассказали, какова сейчас жизнь украинцев, что навсегда изменила война.

Чтобы призвать донатить в помощь пострадавшим от войны, Constantine разместил на сцене во время выступления специальный QR-код. С его помощью можно было сделать денежное пожертвование Music Saves UA на гуманитарную помощь.

Победа четвертая: рассказать об украинских артистах, которые сейчас не на сцене, а в поле боя.

На фестивале Sziget установили стенд с украинскими артистами, которые не смогли принять участие, потому что защищают Украину от российских кафиров в рядах ВСУ. Среди них — фронтмен группы Бумбокс Андрей Хливнюк, весь коллектив группы Антитела, певец Коля Серга, хип-хоп исполнитель Yamak и другие.

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

Победа пятая: правильные месседжи от венгров со сцены Sziget 2022.

С главной сцены Sziget 2022 звучали слова ведущих в поддержку Украины: «Мы здесь на Sziget хотим усилить наш месседж и чтобы вы нам помогли: «ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!». Sziget 2022, мы гордо стоим вместе с жителями Украины и мы хотим, чтобы наш месседж услышали!».

Победа шестая: возможность не только рассказать, но показать правду на специальной украинской локации.

Пока украинские артисты транслировали главные месседжи со сцены, Music Saves UA доносил правду на специальной локации в зоне NGO. Там можно было узнать больше о войне в Украине, посмотреть фотографии с мирных времен и осознать последствия войны.

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

Победа седьмая: донести правду до венгерских и зарубежных медиа.

О выступлениях украинских артистов и их перформансах и выступлениях на Sziget написали множество медиа Венгрии — страны, занимающей не слишком жесткую политическую позицию по отношению к России. А значит, музыкальному сообществу удалось донести до венгерского народа ужасную правду о стране-агрессоре, с которой «дружит» их власть.

Победа восьмая: множество способов помочь Украине прямо на фестивале.

В сотрудничестве с Music Saves UA организаторы создали благотворительный мерч. Это футболки, прибыль от продажи которых организаторы наградят гуманитарной помощью. Людей можно было встретить в каждом уголке фестивального пространства.

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

Победа девятая: возможность собрать средства для эвакуации украинцев с оккупированных территорий.

Цель Music Saves UA на нынешнем Sziget — собрать средства для эвакуации 1000 человек из оккупированных территорий. Подсчитано, что уже собрана необходимая сумма для вывоза 400 человек. Кроме этого, команда ждет итоги продаж благотворительного мерча.

Сегодня эвакуация — одна из главных задач, которую занимается Music Saves UA. С помощью волонтеров им удалось вывезти с горячих точек более 11 000 человек. Music Saves UA занимаются не только эвакуацией, но и поселением украинцев, вынужденных покинуть дома. При поддержке инициативы были обустроены Бакота Хаб, принимающий художников-переселенцев, и десятки волонтерских приютов по всей Украине.

Sziget з Україною: 10 перемог української музичної спільноти на найбільшому фестивалі Європи

«В общей сложности занимаются эвакуацией и последующей помощью переселенцам около 100 волонтеров. Они ищут пострадавшим долгосрочное жилье и работу, обеспечивают продовольствием, оказывают психологическую помощь и помощь в восстановлении необходимых документов», — говорит координатор волонтеров в команде Music Saves UA Никита Проданец.

Победа десятая: запуск дискуссии о поездках украинских артистов на международные фестивали

Поездка украинских артистов на Sziget 2022 запустила дискуссию не только в околомузыкальном сообществе, но и во всем социуме. Всеукраинская ассоциация музыкальных событий уже имеет опыт участия в таких мероприятиях и понимает, каких результатов на международных территориях таким образом можно достичь. В ближайшее время команда планирует организовать дискуссионный ивент.

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