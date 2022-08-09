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Полезные советы во время войны: Ассоциация киноиндустрии Украины создала мультфильмы для взрослых и детей

Полезные советы во время войны: Ассоциация киноиндустрии Украины создала мультфильмы для взрослых и детей

Новый проект для поддержки украинцев создала FIAU Ассоциация киноиндустрии Украины, при поддержке ИСАР Единение в рамках проекта «Инициатива секторальной поддержки гражданского общества» и Malanka Studios

Креативный продюсер проекта Ольга Гибелинда и режиссер мультфильмов Олег Маламуж хотели поддержать украинцев, страдающих во время войны и предоставить им полезные психологические советы относительно алгоритмов поведения в сложных условиях, стрессовых ситуациях и чувствительных вопросах коммуникации во время боевых действий и под влиянием их последствий.

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Восемь анимированных роликов с полезными советами по поведению в сложных условиях, вызванных войной, разработаны на следующие темы:

Как говорить с ребенком о войне

 

Как поговорить с ребенком о войне? Такая простая и одновременно сложная задача, с которой столкнулись родители после нападения россии на Украину. Дети все понимают и чувствуют лучше взрослых, поэтому скрывать нет смысла. Но как правильно поговорить? «Полезно для каждого» собрали простые и действенные советы, чтобы помочь.

Вы работаете в зоне боевых действий. Как справляться со стрессом.

 

Вторая серия цикла «Полезно для каждого»: «Вы работаете в зоне боевых действий. Как справляться со стрессом». С утра 24 февраля 2022 года жизнь каждого из нас изменилась. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие украинцы оказались в сверхсложной ситуации и нуждаются в психологической поддержке или совете.

Вы волонтер. Как не выгореть.

 

Третья серия цикла «Полезно для каждого»: «Вы волонтер. Как не выгореть». Работа волонтера сложная и изнурительная, но без крепкого тыла нашим военным защищать Украину было бы еще труднее. Как не выгореть и чувствовать, что ты нужен?

Вы уехали из зоны боевых действий. Как справиться с синдромом «выжившего» и чувством вины.

 

Четвертая серия цикла «Полезно для каждого»: «Вы уехали из зоны боевых действий. Как справиться с синдромом «выжившего» и чувством вины». Уверены, что подобные мысли о вине, что ты жив, можешь ходить, есть и спать, приходили в голову каждому украинцу, оказавшемуся даже в относительной  безопасности. Однако на пользу нам они совсем не идут.

Как экологично общаться с родственниками и знакомыми, которые остались в зоне военных действий и помочь им.

 

Пятая серия цикла «Полезно для каждого»: «Как экологически общаться с родственниками и знакомыми, которые остались в зоне военных действий и помочь им». Одна из самых распространенных проблем во время войны – общение между родственниками, друзьями, которые сейчас живут в разных условиях. Очень важно не потерять связь и поддерживать друг друга.

Вы временно расстались с семьей. Как сохранить эмоциональную связь в таких обстоятельствах.

 

Шестая серия цикла «Полезно для каждого»: «Вы временно расстались с семьей. Как сохранить эмоциональную связь в таких обстоятельствах». Нападение россии на Украину разделило многие украинские семьи. В такой момент очень важно поддерживать друг друга и сохранить семью даже на расстоянии. Как это сделать? Советы узнаете в ролике.

Паническая атака. Как помочь.

 

Седьмая серия цикла «Полезно для каждого»: «Паническая атака. Как себе помочь». Думали ли мы когда-то, что почти каждый украинец почувствует, что такое паническая атака? Когда она происходит в первый раз — становится очень страшно, кажется, что весь мир разрушается, а ты сейчас умрешь. Однако есть хорошая новость — можно научиться помогать себе.

Паническая атака, истерика, ступор у человека рядом. Как помочь.

 

Восьмая серия цикла «Полезно для каждого»: «Паническая атака, истерика, ступор у человека рядом. Как помочь». В такой ненормальной ситуации, как война, нужно научиться помогать не только себе, но и любому человеку. Ведь поддержка и единение – наша сила.

Фото — скриншот из видео

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