Священник-блогер о вере в Бога во время войны, и можно ли проклинать россиян

В новом подкасте Петра Заставного на YouTube отец Роман Демуш, священник греко-католической церкви, блогер и отец, ответил на вопросы подписчиков об отношении церкви к войне, вере в Бога, когда умирают дети и миссии украинских военных.

«Как можно верить в Бога и его существование, когда дети умирают, и существует такое зло?»

– Если не сейчас верить в Бога, то когда? Это не отвлеченный ответ. Вера и надежда в Бога являются теми ресурсами, которые позволяют выжить среди этого ужаса, которые держат нас. Бог не виноват в том, что москали убивают нас. Бог не виноват в том, что российские военные насилуют украинских женщин и издеваются над нашими детьми. Вы спросите меня, где Бог? Страдает вместе с нами. Он первым пострадал на кресте, он умер за человека. Он взял ответственность за свое творение. Бог даровал человеку свободу, каждый из нас несет ответственность за то, что он делает. И русские, военные, путин – ответственные за ужасы войны. Война – это трагедия. Это самая большая бессмыслица, искажающая природу человеческую. Потому что человек убивает человека. Из-за этого теряет человеческий облик. Мы говорим о бесчеловечном поведении агрессора. Как верить в Бога в это время? Бог есть гарант справедливости. Он единственный, кто может дать нам надежду, что тот, кто несправедливо убивает нас, будет наказан. Бог дает нам веру в то, что добро, правда восторжествует. Ибо он есть истина. Он является абсолютным добром. Он умер и воскрес, дал нам тем самым надежду на вечность. К сожалению, зло есть следствием греха. Но за это несет ответственность человек, совершающий это зло.

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«Как церковь относится к солдатам русским и к нашим, украинским, которые тоже должны убивать, чтобы защитить свой дом?»

— Нужно различать нападение и защиту. Это не о справедливой войне. Это о праве на жизнь. Наши военные – они воины света, они защищают свое. Мы говорим о моральных категориях добра и зла. Ибо зло – это грех, это сознательное и добровольное преступление божьей воли. Есть естественное право защищать свою жизнь. Наши воины творят дело милосердия, убивая зло, чтобы оно не натворило еще большего зла.

«Грех – проклинать руссню?»

– Грех проклинать.