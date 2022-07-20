Маша Ефросинина: «Мы восстанавливаем жизнь женщин, чтобы они восстанавливали Украину»

В июне 2022 года «Фонд Маша» запустил проект «Несокрушимая мама». Это уникальная программа реабилитации женщин и детей, пострадавших от войны, специально разработанная профессионалами в области психотерапии и посттравматических синдромов.

Три недели участники первого заезда «Несокрушимой мамы» проходили реабилитацию в Карпатах. Впереди у них еще три месяца психологической поддержки и кураторства, включающего в себя даже помощь в поисках работы. И это только начало большого флагманского проекта «Несокрушимая» от «Фонда Маша», главная цель которого – возрождение и поддержка украинок.

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– Сейчас вся страна думает об одном – о победе. Иначе быть не может. Но мы пытаемся думать еще и о том, что будет после победы, – говорит основатель Фонда Маша Ефросинина. – А после победы или даже в течение нескольких ближайших месяцев войны мы столкнемся с большой проблемой – психологической и физической травмой женщин. Уже сейчас сотни тысяч украинок пострадали от войны. «Фонд Маша» берет под крыло самых травмированных женщин. Мы помогаем им восстановиться, вернуться к жизни, чтобы они вернули к жизни Украину.

В июле в реабилитационный лагерь проекта «Несокрушимая мама» заехала уже вторая смена женщин и детей. Их программа расписана почасово каждый день. Их ждут групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтами, арт-терапия, телесная терапия. Первое изменение показало: программа работает, а психологическое и физическое состояние его участниц улучшается. В планах «Фонда Маша» – только наращивать обороты. Впереди новые группы и расширение проекта.

Каждый день в «Фонд Маша» поступают сотни анкет от женщин, нуждающихся в помощи. Около 60% женщин находились в оккупации, остальные пережили блокаду или находились в ужасных условиях в горячих точках Украины. 25% были свидетелями насилия. Половине из всех женщин, подаваемых на проект, некуда возвращаться – у них повреждено или полностью разрушено жилье. Есть девушки, ставшие жертвами военных преступлений, физического и сексуального насилия, пыток, увечий, которые получили страшную травму. Женщины и дети, потерявшие членов своих семей, дети, ставшие свидетелями убийств, пыток. Дети с психологическими расстройствами, вызванными войной.

Истории этих женщин, семей – это большая боль. Они пережили смерть близких, голод, страх за жизнь детей. Но несмотря на это, им хватает сил поднять голову и продолжить жить и бороться.

Если вы хотите и можете помочь восстановить жизнь украинок – наши реквизиты в конце текста. Ваша поддержка – это наша возможность вернуть еще больше женщин!

Проект «Несокрушимая мама» реализован в партнерстве с Ассоциацией еврейских организаций и общин Украины ВААД и с помощью бренда Gelius. Сбор донатов на старт проекта проходил на платформе dobro.ua

Реквизиты:

PayPal

mashahelpua@gmail.com

Счет UAH:

Наименование организации: ГО ФОНД Маша

Код получателя: 44150335

Название банка АО КБ «ПРИВАТБАНК»

Счет получателя в формате IBAN: RU193052990000026002036802273

Счет USD:

Сompany Name: MASHA FUND

IBAN Code: UA313052990000026002036802057

Name of the bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: Ukraine, 01033, Kyiv, Saksaganskogo str, 27B, office 43

Счет EUR:

Сompany Name: MASHA FUND

IBAN Code: UA273052990000026003006814836

Name of the bank: JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Помочь можно на странице проекта на сайте dobro.ua