Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2022 год

Эта парочка знает, как удивить весь мир! Спустя 17 лет Джей Ло и Бен Аффлек снова вместе, и их роман стремительно набирает обороты. Как начинались эти отношения, и как развивались события – от знакомства до разрыва, читайте в материале.

24 июля американской актрисе и певице Дженнифер Лопес исполнилось 52 года. И в свой день рождения Джей Ло сделала долгожданный подарок фанам – официально подтвердила отношения с актером Беном Аффлеком, выложив романтическое фото с яхты.

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Слухи о романе звезд весь мир обсуждает уже несколько месяцев, папарацци делятся снимками влюбленной парочки, сделанными из-за кустов, но до сих пор отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оставались под большим вопросом – действительно ли эти двое решились на вторую попытку спустя 17 лет или же это легкий летний роман с привкусом ностальгии?

И к радости поклонников пары, фото на официальной страничке Джей Ло, на котором актриса целуется с возлюбленным, расставило все точки над «i». Они снова вместе!

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Мы решили вспомнить, какой была первая попытка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека построить отношения, и почему тогда, в начале нулевых, долгожданная свадьба так и не состоялась.

Бывший муж Дженнифер Лопес прокомментировал ее роман с Беном Аффлеком

Знакомство

Познакомились Джей Ло и Аффлек в 2002 году на сьемках фильма «Джильи», в котором им обоим достались главные роли. И хотя фильм провалился и получил крайне негативную оценку кинокритиков, именно с него и началась безумно романтическая история любви Бена и Дженнифер.

К слову, на тот момент актриса состоялась в браке с танцором Крисом Джаддом, и развелась пара в 2003 году. Был ли виной разрыва Аффлек или накопились взаимные недовольства супругов – история умалчивает.

Помолвка

Уже в ноябре 2002 года Бен Аффлек и Джей Ло обручились. Актер подарил возлюбленной на помолвку роскошное кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом, стоимостью около 2,5 млн долларов. Пара не просто мелькала во всех СМИ в то время – Лопес и Аффлек появлялись ежедневно практически на всех обложках таблоидов, а подробности их личной жизни обсуждались до мельчайших деталей.

В 2003 году Джей Ло и Бен Аффлек снова вместе оказались на съемочной площадке фильма «Девушка из Джерси», а спустя несколько месяцев после окончания съемок объявили… о переносе свадьбы. Новость шокировала фанов, ведь торжество должно было состоятся едва ли не на следующий день после внезапного заявления.

Расставание

В 2004 году пара официально объявила о расставании, хотя приближенные источники рассказывали, что на самом деле возлюбленные расстались практически сразу после объявления о переносе свадьбы. Причина разрыва до сих пор достоверно неизвестна: актеры неоднократно делали акцент, что всё испортило повышенное внимание СМИ – они оба не были готовы жить под прицелом камер. Но в одном из интервью Джей Ло призналась, что они просто встретились не в то время…

Джей Ло и Марк Энтони

Шоком для поклонников стала новость о скоро свадьбы Дженнифер Лопес с Марком Энтони в том же 2004 году, а в 2008 году у пары родились близнецы.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

В 2005 году женился и Бен Аффлек, его новой избранницей стала актриса Дженнифер Гарнер, с которой они познакомились на съемках «Перл-Харбора». У пары родилось трое детей. Но 2018 году после слухов об изменах Бена, его пристрастия к азартным играм и алкоголю, Аффлек и Гарнер развелись.

Джей Ло и Алекс Родригес

Недолгим был брак и Джей Ло. В 2011 году актриса развелась с Марком Энтони и закрутила роман с танцором Каспером Смартом, который был младше ее на 18 лет. Но в 2016 и эти отношения постигла неудача, а уже в 2016 году Джей Ло появилась на красной дорожке с рэпером Дрейком. Этот роман продлился всего три месяца, и уже через месяц на отдыхе актриса засветилась с новым бойфрендом – бейсболистом Алексом Родригесом.

В 2018 году роман вышел на новый уровень – Алекс сделал возлюбленной предложение и пара начала готовится к свадьбе. Но коронавирус спутал все планы, и пышное торжество пришлось отложить. А в 2020 пара и вовсе объявила о разрыве отношений.

Бен Аффлек и Ана де Армас

Бен Аффлек после развода несколько раз пытался построить новые отношения. Сразу после расставания с Гарнер он начал встречаться с телепродюсером Линдси Шукус, но их роман не выдержал испытания известностью, и пара рассталась достаточно быстро. В 2019 году на съемках фильма «Глубокая вода» Аффлек познакомился с актрисой Аной де Армас, а уже осенью 2020 Бен сделал девушке предложение. Но и этой свадьбе не суждено было состоятся – в январе 2021 пара объявила о разрыве.

Дженнифер Лопес прокомментировала роман с Беном Аффлеком

Снова вместе

И вот в мае 2021 года появились первые неуверенные слухи о том, что Джей Ло и Бен Аффлек снова вместе. В воссоединение звездной пары очень хотелось верить, но до появления первых фото большинство фанов считали новости фейковыми. И снимки не заставили себя ждать – в конце мая парочка засветилась на фото папарацци на отдыхе по пути Монтану.

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Затаив дыхание, все ждали, когда же появится официальное подтверждение или опровержение. И свершилось! 24 июля 2021 в свой День Рождения Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поделились снимком, на котором они целуются на белоснежной яхте, тем самым подтвердив все слухи и осчастливив поклонников, которые 17 лет ждали эту новость.

А стало известно, что 16 июля 2022 Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, наконец, поженились.

По информации журналистов, 16 июля пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада, связав свои судьбы на тайной церемонии в Лас-Вегасе. В свидетельстве указаны подлинные и полные имена звезд: Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Факт женитьбы таблоида подтвердил и источник близкого окружения пара.

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