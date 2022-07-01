Очень странные дела 4 сезон стал самым успешным сериалом Netflix

Сервис Netflix был недоступен в течение 30 минут сразу после выхода сериала «‎Очень странные дела» 4 сезон, который был выпущен 1 июля 2022 года. Подробности – в материале!

Об инциденте пишет Variety со ссылкой на глобальный сайт мониторинга работоспособности Downdetector. По их данным, количество жалоб на проблемы с загрузкой на сервисе Netflix достигло 13 тысяч за час после релиза сериала. Специалисты починили все через полчаса.

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Отметим, что вышедшие одновременно 1 июля 2022 года заключительные эпизоды 4 сезона сериала «‎Очень странные дела», занимают почти четыре часа времени: 8 эпизод длится 85 минут, а 9 эпизод – 150 минут.