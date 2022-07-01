Новый канал>G.space>Новости

Netflix «‎рухнул»‎ после выхода финала 4 сезона «‎Очень странных дел»‎

Очень странные дела 4 сезон стал самым успешным сериалом Netflix

Сервис Netflix был недоступен в течение 30 минут сразу после выхода сериала «‎Очень странные дела» 4 сезон, который был выпущен 1 июля 2022 года. Подробности – в материале!

Об инциденте пишет Variety со ссылкой на глобальный сайт мониторинга работоспособности Downdetector. По их данным, количество жалоб на проблемы с загрузкой на сервисе Netflix достигло 13 тысяч за час после релиза сериала. Специалисты починили все через полчаса.

Related video

Отметим, что вышедшие одновременно 1 июля 2022 года заключительные эпизоды 4 сезона сериала «‎Очень странные дела», занимают почти четыре часа времени: 8 эпизод длится 85 минут, а 9 эпизод – 150 минут.

Очень странные дела 4 сезон стал самым успешным сериалом Netflix

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь