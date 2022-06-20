Надя Дорофеева заинтриговала романтическим снимком с парнем (Фото)

Певица выложила в сторис фото, на котором держится за руки с мужчиной в салоне автомобиля. Кто это – ресторатор Миша Кацурин или кто-то другой, кого Надя тщательно скрывает от публики?

С того момента, как в марте 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес сообщили о расставании, вокруг бывшей пары крутят сотни слухов. Певице приписывают роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, а певцу – отношения с экс-женой Михаила, Дашей Кацуриной.

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В одном из недавних интервью Дантес признался, что его сердце сейчас свободно, и, скорее всего, слухи о его чувствах к Даше Кацуриной – действительно только слухи.

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Но вот по поводу романа Нади Дорофеевой и Михаила у поклонников есть более веские доказательства: парочку поймали в объектив папарацци. Однако никаких официальных заявлений на этот счет ни певица, ни ресторатор до сих пор не делали.

Правда, Надя не скрывает, что в ее жизни появился мужчина. Сегодня певица в сторис поделилась фотографией, на которой видно, как ее руку с заметной татуировкой держит мужская рука. Конечно, по этой фотографии невозможно понять, кто скрывается за камерой.

Но понятно, что такие фото «случайно» в сеть не выкладывают. А значит, сама Надя сознательно продолжает подогревать интерес к ее личной жизни. Что ж, не будем строить догадки, а подождем, возможно, совсем скоро певица официально сообщит о своих отношениях.

Фото: @nadyadorofeeva