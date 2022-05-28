Новость, которая точно сможет хоть немного порадовать фанатов сериала «Очень странные дела»! На Netflix 27 мая 2022 вышел долгожданный четвертый сезон проекта.

Если точнее, то в сети уже есть новых 7 серий «Очень странных дел», то есть – первая часть четвертого сезона.

Основной состав актёров «Очень странных дел» останется прежним: Вайнона Райдер в роли Джойс Байерс, Дэвид Харбор в роли Джима Хоппера, Финн Вулфхард в роли Майка Виллера, Милли Бобби Браун в роли Одинадцать, Гейтен Матараццо в роли Дастина Хендерсона, Калеб Маклафлин в роли Лукаса Синклера, Ноа Шнапп в роли Уилла Байерса, Сейди Синк в роли Максин Мэйфилд, Наталия Дайер в роли Нэнси Уиллер, Чарли Хитон в роли Джонатана Байерса, Джо Кири в роли Стива Харрингтона, Майя Хоук в роли Робин Бакли, Приа Фергюсон в роли Эрики Синклер и Кара Буоно в роли Карен Уиллер.

Все поклонники «Очень странных дел», наконец, узнают, что случилось с Хоппером, и встретится ли он с ребятами в новом сезоне.

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Известно, что действия в четвертом сезоне будут развиваться спустя 6 недель после битвы в «Старкорте». Компании друзей во главе с Одиннадцать впервые придется расстаться, так как по сюжету герои окажутся в разных школах. И, конечно же, наряду с проблемами обычных старшеклассников, друзья столкнуться с новой «изнаночной» угрозой. Но эта загадка даст шанс навсегда избавиться от кошмаров, которые таит в себе «Изнанка».

Также в трейлере, который вышел в начале мая, были показаны кадры из прошлого Одиннадцать, так что в четвертом сезоне «Очень странных дел» мы сможем, наконец, узнать всю правду о детстве Джейн.

Когда выйдет вторая часть четвертого сезона «Очень старнных дел», уже известно: премьера запланирована на 1 июля 2022 года. А вот сколько серий будет, пока непонятно: ранее исполнительница роли Нэнси, Наталия Дайер в одном из интервью говорила о том, что серий в четвертом сезоне будет 9. Но так как на Netflix уже вышло 7 эпизодов, странно предполагать, что 1 июня выйдет всего два новых. Так что ждем подробностей!

Где смотреть четвертый сезон «Очень странных дел» онлайн? Конечно, на Netflix, и желательно, на языке оригинала.

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