Елена Зеленская в тренде: первая леди выбирает модные цвета 2022 года (ФОТО)

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Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, всегда выглядит стильно, это заметили все украинцы
Недавно она стала гостьей открытого диалога «Забота о ментальном здоровье». Для выхода первая леди выбрала стильный образ в трендовом оттенке 2022 года. Фото она выложила в Instagram.
Елена Зеленская выглядела невероятно элегантно: в юбке длины меди и жакете с широким поясом на талии. При этом весь аутфит – изумрудного цвета – одного из самых трендовых в 2022 году, особенно, этой весной. Что касается образа, которым она дополнила свой лук, то первая леди собрала волосы в пучок, а в макияже выбрала сдержанные оттенки.
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Фото @olenazelenska_official
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