Королева заболела коронавирусом, а Милла Йовович ждет четвертого ребенка: Топ-3 новости шоу-бизнеса за выходные

Что произошло в украинском и мировом шоу-бизнесе за выходные (19-20 февраля)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-3 новости шоу-бизнеса, которые прошли за выходные.
Британская монархиня Елизавета II заболела коронавирусом. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что тест на COVID-19, сделанный королевой Великобритании, оказался положительным. Но, как уверяют в Букингемском дворце, Елизавета II имеет только легкие симптомы простуды, поэтому беспокоиться не нужно. Понятно, что королева вакцинирована. 9 января 2021 года она сделала первую прививку вакциной от коронавируса. И как уверяет корреспондент BBC при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что Елизавета II полностью вакцинирована.
Монархиня собирается продолжить исполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе.
«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и соблюдать все соответствующие указания», — говорится в заявлении.
Организаторы международного песенного конкурса Евровидения 2022 года представили макет будущей сцены. Об этом сообщает официальный сайт Eurovision.
Дизайн сцены получил название The Sun Within – «Солнце внутри». Разработала мультимедийная художница и сценограф Франческа Монтинаро, которая создавала сцены для итальянского фестиваля Сан-Ремо в 2013 и 2019 годах. На такую идею ее вдохновил итальянский характер.
«Кинетическое солнце, источник увлекательных движений и световых трюков, правит сценой и олицетворяет наше итальянское отношение к жизни: всегда в движении, мятежное, творческое, гостеприимное, страстное, интуитивное. Мы те, кто внутри солнца, и это наш способ существования в этом мире. Каскад воды, обрамляющей сцену, — аллегория окружающего нас символ нашей сложной культуры. Сцена — это наш полуостров: страна, где рады каждому конкурсанту, откуда бы он ни приехал. После выступления артисты и их команды будут размещены в пышном итальянском саду, где растения смешиваются с лучами света, зависая между реальностью и иллюзией, перенося их в игривое и архитектурное измерение», — рассказала автор сцены Евровидения 2022 года.
Похоже, что пользователям сети сцена Евровидения 2022 года понравилась. Но вот украинские ценители песенного конкурса заметили, что ее концепт похож на Арку дружбы народов в Киеве.
Напомним, что Евровидение 2022 года пройдет 10, 12 и 14 мая в Турине, Италия.
Голливудская актриса Милла Йовович показала кругленький животик. Похоже, что 46-летняя знаменитость станет матерью в четвертый раз. Об этом написали западные СМИ после того, как звезда посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, а затем заглянула на открытие клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе.
Актриса пыталась скрыть свою беременность платьем со свободным кроем, но не получилось. Фотографы и журналисты сразу все поняли через кругленький живот селебрита. Теперь только остается ждать официального подтверждения.
Напомним, что Милла Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Вместе пара воспитывает троих дочерей Эвер Габо, Дешилл Иден и Ошин Ларк.
Фото: Getty Images
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