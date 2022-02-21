Королева заболела коронавирусом, а Милла Йовович ждет четвертого ребенка: Топ-3 новости шоу-бизнеса за выходные

Что произошло в украинском и мировом шоу-бизнесе за выходные (19-20 февраля)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-3 новости шоу-бизнеса, которые прошли за выходные.

У королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус

Британская монархиня Елизавета II заболела коронавирусом. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

В воскресенье, 20 февраля, стало известно, что тест на COVID-19, сделанный королевой Великобритании, оказался положительным. Но, как уверяют в Букингемском дворце, Елизавета II имеет только легкие симптомы простуды, поэтому беспокоиться не нужно. Понятно, что королева вакцинирована. 9 января 2021 года она сделала первую прививку вакциной от коронавируса. И как уверяет корреспондент BBC при королевском дворе Николас Уитчелл, можно быть абсолютно уверенным, что Елизавета II полностью вакцинирована.

Монархиня собирается продолжить исполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и соблюдать все соответствующие указания», — говорится в заявлении.

В Турине представили дизайн будущей сцены Евровидения 2022

Организаторы международного песенного конкурса Евровидения 2022 года представили макет будущей сцены. Об этом сообщает официальный сайт Eurovision.

Дизайн сцены получил название The Sun Within – «Солнце внутри». Разработала мультимедийная художница и сценограф Франческа Монтинаро, которая создавала сцены для итальянского фестиваля Сан-Ремо в 2013 и 2019 годах. На такую ​​идею ее вдохновил итальянский характер.

«Кинетическое солнце, источник увлекательных движений и световых трюков, правит сценой и олицетворяет наше итальянское отношение к жизни: всегда в движении, мятежное, творческое, гостеприимное, страстное, интуитивное. Мы те, кто внутри солнца, и это наш способ существования в этом мире. Каскад воды, обрамляющей сцену, — аллегория окружающего нас символ нашей сложной культуры. Сцена — это наш полуостров: страна, где рады каждому конкурсанту, откуда бы он ни приехал. После выступления артисты и их команды будут размещены в пышном итальянском саду, где растения смешиваются с лучами света, зависая между реальностью и иллюзией, перенося их в игривое и архитектурное измерение», — рассказала автор сцены Евровидения 2022 года.

Похоже, что пользователям сети сцена Евровидения 2022 года понравилась. Но вот украинские ценители песенного конкурса заметили, что ее концепт похож на Арку дружбы народов в Киеве.

Напомним, что Евровидение 2022 года пройдет 10, 12 и 14 мая в Турине, Италия.

Милла Йовович в четвертый раз станет мамой

Голливудская актриса Милла Йовович показала кругленький животик. Похоже, что 46-летняя знаменитость станет матерью в четвертый раз. Об этом написали западные СМИ после того, как звезда посетила церемонию Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, а затем заглянула на открытие клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе.

Актриса пыталась скрыть свою беременность платьем со свободным кроем, но не получилось. Фотографы и журналисты сразу все поняли через кругленький живот селебрита. Теперь только остается ждать официального подтверждения.

Напомним, что Милла Йовович замужем за американским режиссером Полом Андерсоном, с которым познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Вместе пара воспитывает троих дочерей Эвер Габо, Дешилл Иден и Ошин Ларк.

Фото: Getty Images

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