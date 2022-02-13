«Это было настоящим испытанием»: финалистка лонг-листа Нацотбора Евровидения 2022 SOWA — откровенно о конкурсе. Эксклюзив!

Певица и автор песен SOWA стала финалисткой лонг-листа Нацотбора Евровидения 2022. Ее синг Free Love оставил позади более трех сотен треков. Это формат качественной европейской музыки со смелым месседжем о свободных отношениях.

– Нацотбор Евровидения было настоящим испытанием, – рассказала SOWA эксклюзивно Новому каналу. – Мы сделали песню за семь дней. Это, кажется, вне реальности. Но мы собрали все свои силы, и смогли это. Песня, которую мы выбрали, Free Love – на актуальную тему! На мой взгляд, на Евровидении Украину должны представлять артисты, несущие определенный месседж, послания к обществу. Месседж моей песни Free love – о свободной любви. Он состоит в том, что важно чувствовать себя свободным и сделать выбор, который важен только для тебя, а не для общества. Мы часто имеем много наставлений, а стоит подумать о своих подлинных чувствах, и помнить, что мы в одном экземпляре. Жизнь у нас одна, ее нужно проживать и чувствовать так, как хочешь именно ты.

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Исполнительница недавно начала свою творческую карьеру, и на ее счету уже известны композиции и видеоработы. Ее треки ротируются на топовых радиостанциях страны, клипы занимают более высокие позиции в чартах музыкальных телеканалов, а интервью с ней появляются на страницах глянцевых и печатных изданий. В последнее время исполнительница уже успела выпустить дуэтную песню с певцом MELOVIN «Тайный знак», завершить работу над дебютным альбомом и приготовить первый сольный концерт.

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Кстати, услышать вживую песню Free Love можно будет уже на первом сольном концерте артистки, который состоится 24 марта в одном из лучших столичных клубов Caribbean Club.

SOWA — Free Love: слушать онлайн песню финалистки лонг-листа Нацотбора Евровидения 2022

Досье:

Настоящее имя артистки Диана Горбяк, однако певица решила взять псевдоним Sowa. По словам артистки, именно такой псевдоним является для нее чем-то особенным и очень символичным:

– Я наверное, ни минуты не колебалась над своим творческим псевдонимом Sovа, – говорит певица. – Ведь в детстве меня именно так называли родители, тай и я тоже себя ассоциирую с этой птицей. Этот символ с одной стороны, как знак мудрости, осознания, так и с другой как чего-то необычного, ведущего сквозь темноту. Это и умение находить инстинктивно путь во тьме, не бояться его. Так и мы можем доверяя своей интуиции находить выход из сумерек сомнений и страха. Скажу больше — позволить себе видеть истинную. И еще одним подтверждением того, что я на правильном пути был сон, благодаря которому поняла, что мой выбор верен.