Гранд-премьера комедии «Найкращі Вихідні»: перформанс в зале кинотеатра

1 февраля состоялась гранд-премьера комедии «Найкращі Вихідні»

Накануне реставрации крупнейший кинотеатр Украины в последний раз открыл свои двери для проведения гранд-премьеры фильма «Найкращі Вихідні». Впервые кинокомедию показали представителям СМИ, звездным гостям и партнерам фильма.

Премьеру посетили и актеры фильма, почти в полном составе — Дарья Петрожицкая, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Александр Чернявский, Богдан Осадчук, Алина Чебан, Наталья Бабенко и Тарас Денисюк. Из Германии специально на событие также приехал исполнитель одной из главных ролей Элиас Райхерт (Ганс).

Также премьеру посетили звезды украинского шоу-биза — группа Антитела, певица Alyosha, лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, солист группы O.Torvald Женя Галич, певица Мишель Андраде, композитор и исполнитель Позитив (Алексей Завгородний ) и представители кино- и медиаиндустрии – режиссер Дарья Трегубова, продюсер Ирина Костюк, телеведущая Татьяна Литвинова, актеры Евгений Янович, Артур Логай, актриса Анна Гресь. Мероприятие также посетили комик и шоумен Александр Эллерт, а также продюсер Алексей Гладушевский, которые сыграли в фильме неожиданные эпизодические роли.

Просмотр кинокомедии прошел в большом зале кинотеатра. Во время финальных титров в сопровождении официального саундтрека Твой день, который записали alyona alyona, Юлия Санина (The HARDKISS), Артем Пивоваров и ONUKA для зрителей устроили настоящий перформанс: в зале появилась звезда комедии — немецкий актер Йорг Берхтоль, сыгравший фильме рок-звезду Питера Похера. Он продефилировал под громкие аплодисменты верхом на коне, почти повторив финальную сцену фильма. В конце зрителей поздравили режиссер Влад Климчук, продюсеры Анна Елисеева и Дмитрий Сидоренко, а также вся творческая команда фильма.

— Я только что посмотрел комедию «Найкращі Вихідні». Мне зашло. Как правило, я очень скептически настроен к украинским фильмам, но здесь получилось классно. И для всех людей, которые посещали фестиваль, и для тех, кто любит тусить — стоит сходить. Реально классный, эмоциональный фильм, — Женя Галич, лидер группы O.Torvald.



— Мы очень рекомендуем сходить на этот фильм: посмеяться, местами даже очень сильно, местами удивиться очень странному сюжету, который все равно в конце показывает нам, что жизнь расставляет все на свои места и любовь побеждает, — группа Антитела.

— Я знаю Влада, он снял со мной аж один фильм (улыбается) — о чем я лично жалею, потому что хотелось бы больше. Я знаю, насколько он талантливый режиссер. Это классное кино: о любви, о том, что все мы (люди) любим, о лете и о моем любимом Киеве. Мне кажется, что зрители в каждом персонаже найдут себя. И это самое главное! Мы породнились с этим фильмом, — Позитив (Алексей Завгородний), певец музыкальный продюсер, участник группы MOZGI.

«Найкращі Вихідні» ждут – во всех кинотеатрах Украины.