Алина Паш получила международную музыкальную премию

Певица, которая принимает участие в Нацотборе на Евровидение 2022, одержала победу в международной премии для молодых артистов Music Moves Europe Awards 2022

«Буду ​​летать выше и выше! Спасибо за крылья! Возвращаясь домой, наполненная любовью», — написала Алина Паш на своей странице в Instagram.

Церемония награждения состоялась вечером 20 января во время одного из ключевых событий музыкальной индустрии – фестиваля-шоукейса ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронингене, Нидерланды.

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Алина Паш и другие победители Music Moves Europe Awards были избраны экспертным жюри, в состав которого вошли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) и почетный член жюри – украинская рэперша alyona alyona, прошлогодняя победительница в номинации Public Choice 2021.

По словам жюри MMEA 2022, было невероятно – открывать так много талантливых европейских артистов. Жри также отметили, что Алина Паш «действительно захватывающая и уникальная артистка… можно сразу сказать, какие ценности она отстаивает».

Среди победителей также Denise Chaila (Ирландия), Дева (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды). Престижная награда от жюри Grand Jury Prize была присуждена Meskerem Mees, а награда Public Choice по результатам голосования публики получила одна из номинанток этого года – Ladaniva (Армения).