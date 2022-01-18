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ЭКСКЛЮЗИВ! Что подарили и как Оля Полякова отпраздновала свой день рождения? (Фото)

Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)

Новый канал узнал, что суперблондинке подарили звездные друзья

День рождения Оля Полякова отпраздновала в одном из ресторанов Киева, вечер был громким, ярким и теплым. 38-летие певица встретила в кругу семьи и звездных друзей: мужа Вадима, старшей дочери Маши, подруги, телеведущей Маши Ефросининой и ее мужа, телеведущей Леси Никитюк, певицы Даши Астафьевой, Кати Осадчей и ее мужа Юрия Горбунова, Андре Тана, Миши Ясинского, Алексея Суханова и многих других.

Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)

  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
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Мы узнали, какие подарки получила певица! Эксклюзивно Новому каналу стало известно, что именно Маша Ефросинина подарила Поляковой шелковую пижаму от своего бренда Mashsh, упакованную в красивую коробочку молочного цвета.

 

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

А вот Леся Никитюк в своих сторис показывала, какие цветы выбирает для Оли Поляковой. Даже просила фанатов помочь выбрать, какие именно дарить: «папоротник или папоротник»? 🙂

Кроме этого, в эксклюзивном комментарии Новому каналу дизайнер Андре Тан рассказал, что подарил Оле Поляковой большой букет белых роз и короткое сияющее платье с высоким разрезом и подкладными плечиками.

— Это платье подчеркнет нереально красивые ноги Оли, — отметил дизайнер. — Я уверен, что наша суперблондинка будет сиять в нем, как новогодняя елка.

Гости, в том числе Полякова, выкладывали в соцсети самые яркие моменты с праздника. Например, после того, как Маша Ефросинина отдала подарок Оле, они страстно поцеловались и обнялись. Ведущие совместного проекта на YouTube «Взрослые девочки» очень сблизились за последнее время. Все чаще можно увидеть их общие фото и страницы в Instagram.

Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)

Также на празднике было много теплых девчачьих разговоров.

  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
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А муж Оли Поляковой Вадим даже пил с локтя за красавицу-жену под пристальным наблюдением телеведущей Леси Никитюк.

Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)

Гости активно танцевали и пели в караоке песни самой же суперблондинки.

  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
  • Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)
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Ну и одним из главных украшений вечера стала не только именинница, но и торт с ее изображением и в цветах новой книги певицы.

Как Оля Полякова отпраздновала свой День рождения? (Фото)

Фото — Instagram

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