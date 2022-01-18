Нацобор на Евровидение-2022: Еогда второй этап прослушиваний

На днях мы делились с вами списком участников, которые после первого дня прослушиваний, прошли в следующий этап Национального отбора. А сегодня, по информации портала MUZVAR, объявили дату второго дня прослушаний.

Всего на данный момент за то, чтобы представлять Украину на «Евровидении-2022» в Турине, Италия, сражаются 27 претендентов. На шаг ближе к ответу, кто же станет счастливчиком в этому году, мы станем 20 января – именно в этот день состоится второй этап прослушиваний.

Всего к концу января определится 8 финалистов, а имя победителя Нацотбора назовут в прямом эфире 12 февраля.

Напомним, что последний раз Нацотбор на «Евровидение» проходил в Украине в 2020 году, и победителями конкурса стала группа «GO_A» с песней «Соловей». Но из-за переноса песенного конкурса в связи с пандемией, в 2021 году музыканты представляли Украину с песней «Шум» и заняли пятое место.

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