Если женщина зарабатывает больше мужчины. Что делать? Советы от Маши Ефросининой и Оли Поляковой

А как на ваш взгляд, может ли причиной развода стать то, что женщина начала зарабатывать больше мужчины?

Именно эту тему обсуждали Маша Ефросинина и Оля Полякова в новом выпуске YouTube-шоу «Взрослые девочки». Для Маши и Оли этот вопрос очень близок, ведь в какой-то момент своей жизни они поменялись местами со своими мужьями – девушки стали «кормилицами» в семьях.

Как не «сломать» любимого своими претензиями и недовольством, а, напротив, мотивировать на новые свершения? Маша и Оля дали несколько советов как для женщин, так и для мужчин, оказавшихся в сложной ситуации.

Для женщин:

Умейте поговорить с мужчиной без упреков и обвинений. Проговаривайте все свои чувства и эмоции. Например: «Я не очень хорошо чувствую себя в этой ситуации», «Мне плохо из-за этого», «Я чувствую, что мое отношение к тебе может измениться, и мне это не нравится», «Мне морально тяжело, я ощущаю себя постоянно агрессивной, и это плохо». Регулярно разговаривайте со своим мужем, чтобы не упустить момент и показать, что вы переживаете по этому поводу. Оставайтесь женщиной и не делайте мужские дела (совет от Маши Ефросининой). Если вам комфортно быть «женщиной, которая решает все проблемы», – оставайтесь нею (совет от Оли Поляковой). Будьте всегда финансово независимы от своего мужа – это очень важно. Но здесь нужно быть готовым к тому, что ваша женственность может немного уменьшиться, ведь у взрослых, независимых девушек формируется взрослый и независимый характер.

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Для мужчин:

Умейте уважать и гордиться своей женщиной, которая зарабатывает деньги! Не нужно забиваться в угол, «чмырить» себя и ее. Гордитесь своей любимой, так вы еще больше расправите ей крылья, а она точно вдохновит вас на что-нибудь невероятное. К тому же, вы будете понимать, что вы хороший и классный, ведь она любит вас, а не ваш толстый кошелек.

Больше о том, что делать, если женщина зарабатывает больше мужчины, и об очень откровенных вещах из жизни смотрите в новом выпуске YouTube-шоу «Взрослые девочки» с Машей Ефросининой и Олей Поляковой.