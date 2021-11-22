Вера Брежнева — Не надо: смотреть онлайн премьеру клипа

Специально к годовщине своего прихода в группу певица решила сделать подарок поклонникам — ремейк трека «Не надо»

В видео на песню Вера Брежнева буквально закосплеила саму себя из двухтысячных. И даже макияж певицы был повторен точь-в-точь, а выполнил его тот же визажист, что и 19 лет назад.

Ролик снят в стиле того времени и отсылает к ярким образам Веры в группе: от модного тогда маникюра и аксессуаров до ультра-мини, которое сводило с ума миллионы фанов певицы.

— Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу «ВИА Гра», который изменил мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с лёгкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции переживали. Это было незабываемо, — делится Вера Брежнева.

— Не надо, не надо ни ада, ни рая, — поет Вера и появляется на обложке ремейка в ангельском образе с огромными крыльями и проникновенным взглядом.

Поклонники отметили, что певица совсем не изменилась, а стала ещё более красивой и чувственной.

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