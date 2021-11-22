MamaRika показала соблазнительную фигуру после родов: «чмокать и чмокать»

Несколько месяцев назад певица MamaRika родила первенца, а теперь уже может похвастаться сексуальной фигурой

Об этом поклонники узнали от самой артистки, она поделилась новым фото в своем Instagram. На снимке звездная мама позировала топлесс, а из одежды на ней надеты одни трусики.

В кадре MamaRika продемонстрировала идеальную фигуру — плоский живот, тонкую талию, соблазнительные бедра и пышную грудь. Похоже, всего через несколько месяцев после родов артистке удалось вернуть свои идеальные формы.

– Традиционное пятничное на фоне пеленатора, – написала MamaRika.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного и несколько дерзкого фото певицы, о чем свидетельствуют тысячи лайков и десятки восторженных комментариев. «Ну ничего себе! Только чмокать и чмокать», «Вот так фото, вот так мамка», «Вау какая фигура у молодой мамочки!», «Ох ты, ну и красотка!», — написали фанаты в комментариях.

Фото @mamarika_official

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