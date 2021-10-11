Звезды «Первых ласточек» снялись в комедии от Atlas Weekend «Найкращі Вихідні»

Фильм, который снимали летом на Atlas Weekend, выйдет в широкий кинопрокат уже в феврале. На экране можно будет увидеть The Hardkiss, alyona alyona, VERKA SERDUCHKA & band, Onuka и Артем Пивоваров, а саундпродюсером ленты стал Евгений Филатов (The Maneken).

Комедия «Найкращі Вихідні» состоит из четырех новелл. Герои из разных уголков Украины и мира приезжают в Киев, чтобы устроить свои жизни, и все пути ведут их на фестиваль.

Дарья Петрожицкая («Папік», «Бурштинові копи») играет роль темпераментной Ольги, организаторки Atlas Weekend. Она появляется в кадре с харизматичным актером из Германии – Элиасом Райхертом. Он влюбился в Ольгу онлайн и прилетел в Киев, чтобы увидеться в «реале». Но суровая реальность разрушает романтику инстаграма, и все планы юного немца летят кувырком. Однако, ради любви парень готов на все, даже пройти настоящий квест, разыскивая потерянную рок-звезду фестиваля – Питера Похера (актер Йорг Бертхольд).

Исполнительницей роли Миры, карьеристки с синдромом отличницы, стала Наталья Бабенко ( «Пульс»). Ее героиня приехала из Львова чтобы устроиться на работу, но вместо того, чтобы проходить собеседование всей ее жизни, разыскивает горе-брата Лесика в стотысячной толпе людей. Кстати, самому Лесику наоборот везет, и он встречает только звезд и добрых людей, среди них и alyona alyona, и Юлия Санина, и VERKA SERDUCHKA, во время выступления которой на Atlas Weekend как раз и был снят финал этой истории.

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— Для команды фестиваля эти съемки стали настоящим испытанием. Концерт хедлайнера всегда очень сложный по своей организации, а здесь во время выступления нам необходимо было снять еще и несколько ключевых сцен для фильма. Все одним дублем и без шанса на ошибку. Поэтому когда режиссер сказал «Было» мы все выдохнули, – вспоминает Дмитрий Сидоренко, основатель Atlas Weekend и продюсер фильма.

Ирма Витовская и Георгий Хостикоев играют тех самых бывших, чьи жизненные линии давно стали параллельными. Но есть одно но. Это «но» зовут Алиса, и она удивительно упрямая тинейджерка, для которой папа-рокер, который давно бросил семью – настоящий идеал. Именно его девочка разыскивает в Киеве. Алису играет Алина Чебан, для которой главная роль в фильме стала дебютом, а ее партнером по фильму стал блогер Богдан Осадчук.

Еще одна история – история мальчишника, который ребята из Кривого Рога планируют отпраздновать в самом сердце Киева. Но вместо это неисправимые сорвиголовы устраивают в столице настоящий переполох. На экране их воплощают Александр Рудинский, Максим Девизоров, Валерий Морозов и Максим Кириченко – звезды украинских телеэкранов и театральных сцен.

В кадре также появляются VERKA SERDUCHKA & band, The Hardkiss, alyona alyona, Onuka и Артем Пивоваров. Для всех музыкантов роли в полнометражном кино стали актерским дебютом. К тому же они записали для фильма саундтрек, который будет представлен в начале 2022 года. А саунд-продюсером фильма выступил Евгений Филатов (The Maneken).

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