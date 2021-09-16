ЭКСКЛЮЗИВ: Тимоти Шаламе и Зендея рассказали о секретах со съемок «Дюна»

16 сентября в Украине состоялась премьера долгожданного фильма Дени Вильнева «Дюна»

Благодаря этому украинские зрители увидят кинокартину одними из первых в мире. Ранее премьера планировалась на декабрь 2020 года, однако из-за пандемии ее пришлось перенести. Второй датой стало — 22 октября 2021 года. Но Warner Bros. решила перенести украинскую премьеру на месяц раньше.

Исполнители главных ролей, Тимоти Шаламе и Зендея, а также режиссер Дени Вильнев, в эксклюзивном комментарии для Нового канала при содействии с дистрибьютором Kinomania, поделились своими впечатлениями от фильма, секретами со съемочной площадки и историями о зарождении чувств.

— «Дюна» — это рассказ о первой любви и утверждении в своих целях. Я был ей (Зендеи) очень благодарен, когда она приехала в Иорданию, я был в восторге от нее, — рассказывает исполнитель главной роли Пола — актер Тимоти Шаламе.

Что еще рассказали актеры и, какой был ответ Зендеи на откровение Тимоти — смотри в нашем видео в Instagram Нового канала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals)

«Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Фильм, как и книга, расскажет о молодом аристократе Поле Атрейдесе (его играет Тимоти Шала), который объединяет жителей пустынь на планете Арракис и объявляет войну галактической империи.

Фото — Getty Images

Читай также:

Фильмы 2021: премьеры, которые мы ждем