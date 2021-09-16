ЭКСКЛЮЗИВ: Тимоти Шаламе и Зендея рассказали о секретах со съемок «Дюна»
16 сентября в Украине состоялась премьера долгожданного фильма Дени Вильнева «Дюна»
Благодаря этому украинские зрители увидят кинокартину одними из первых в мире. Ранее премьера планировалась на декабрь 2020 года, однако из-за пандемии ее пришлось перенести. Второй датой стало — 22 октября 2021 года. Но Warner Bros. решила перенести украинскую премьеру на месяц раньше.
Исполнители главных ролей, Тимоти Шаламе и Зендея, а также режиссер Дени Вильнев, в эксклюзивном комментарии для Нового канала при содействии с дистрибьютором Kinomania, поделились своими впечатлениями от фильма, секретами со съемочной площадки и историями о зарождении чувств.
— «Дюна» — это рассказ о первой любви и утверждении в своих целях. Я был ей (Зендеи) очень благодарен, когда она приехала в Иорданию, я был в восторге от нее, — рассказывает исполнитель главной роли Пола — актер Тимоти Шаламе.
Что еще рассказали актеры и, какой был ответ Зендеи на откровение Тимоти — смотри в нашем видео в Instagram Нового канала.
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«Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Фильм, как и книга, расскажет о молодом аристократе Поле Атрейдесе (его играет Тимоти Шала), который объединяет жителей пустынь на планете Арракис и объявляет войну галактической империи.
Фото — Getty Images
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