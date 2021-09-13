Лана Дель Рей удалилась из соцсетей: причины такого решения

В прошлом у американской певицы было много проблем с высказываниями в соцсетях и с конфликтами со своими фанатами

В воскресенье, 12 сентября, Лана Дель Рэй деактивировала все свои соцсети. Теперь певицы больше не найти ни в Facebook, ни в Instagram. Однако произошло это не внезапно, ведь такой шаг был бы жестоким по отношению к своим фанатам. Накануне певица опубликовала видео в Instagram, в котором поблагодарила за поддержку и объяснила причины своего решения — удаление из соцсетей.

Певица сообщила, что она продолжает работать над своим новым альбомом, а также работает над поэтическим сборником и spoken-word-альбомом. Этим она и объясняет решение удалиться из соцсетей. Лана говорит, что у нее достаточно интересов и работы, которые «требуют конфиденциальности и прозрачности».

Фото — Getty Images

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