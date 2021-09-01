Актеры «Перших ластівок» и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

Лето закончилось и календарь показывает — 1 сентября. Кто-то в этот день радуется, что не надо в школу, кто-то наоборот скучает по урокам. Но одно ясно точно — школу мы никогда не забудем, ведь там было столько приключений!

Своими воспоминаниями и впечатлениями от школы с Новым каналом в эксклюзивном комментарии поделились актеры сериала «Первые ласточки» и звезды украинского шоубизнеса.

Таисия Щурук, «Перші ластівки» (Новый канал)

Актриса рассказала, что никаких страшных воспоминаний, связанных с 1 сентября у нее нет. Напротив, воспоминания только веселые. Ведь, например, в начальных классах Тая училась в школе, где ее мама была учительницей физкультуры. И обычно все дети дарили цветы учителям, а им с мамой приходилось нести их домой. Таким образом праздник был у них и после уроков.

— Не скажу, что я очень скучаю по школе, ведь, наверное, в первую очередь все грустят за людьми. А с моей лучшей подругой мы общаемся с 9 класса и до сих пор. Вообще, думаю, что скучать по чему-либо это не очень эффективно, ведь надо двигаться вперед. То, что было — было, надо наслаждаться тем, что сейчас.

Саша Рудинский, «Перші ластівки» (Новый канал)

Саша был активным ребенком, поэтому не может сказать, что скучает по школе. Больше любил перемены, чтобы побегать, чем уроки, хотя при этом учился хорошо. Но как раз таки из-за поведения Саши его родителей вызывали в школу и ни один раз. Дошло все до того, что юного актера даже выгнали после 8-го класса. Это — одно из сложных воспоминаний Саши о школе.

— Просто накопилось… Я много шалил со своими друзьями из старших классов, постоянно вмешивался в какие-то передряги. Ребята могли отмазаться, мол: «Это не мы. Нас там не было. Вы ошиблись», мне же с этим было куда сложнее. С цветом волос не повезло! Все знали: если где-то что-то затевается, и рядом крутится кто рыжий — значит, это точно Рудинский (улыбается). Поэтому учителя мне и сказали: «Санечка, надо тебе перейти на один год в другую школу. Если хочешь чего-то добиться, нужно менять окружение». Было обидно. Я не понимал, почему должен перейти в другую школу. Считал, что это несправедливо, ученики так же думали. Знаешь, они целую петицию составили, ходили подписи собирали по всем классам. Это, конечно, не помогло, но мне было очень приятно, — рассказывает актер.

Однако такой шаг школы и родителей даже пошел Саше на пользу. Он стал более самостоятельным, ни на кого не надеялся, тем более, друзей.

— В новой школе учился год, а затем вернулся в старую. Вскоре в Николаеве открыли театральный колледж. Мне сказали: «Придешь к нам — и мы сразу тебя заберем». По итогам творческого конкурса, я был в рейтинге на первом или втором месте. Поступил туда, отучился два года. А после 11-го класса поехал в Киев и поступил в театральный, — поделился актер.

Вадим Яцун, медийный фотограф

Для звездного фотографа 1 сентября — вовсе не праздник, а наоборот — страшное событие.

— У меня такие чувства с годами. Я был мальчиком с тонкой душевной организацией в городе металлургов, не могу сказать, что я не справился с этим, но холодок по коже от слова «школа» у меня до сих пор, — рассказал Вадим.

Фотограф немного грустит только по начальной школой, ведь там, по его словам, была замечательная первая учительница, которая творчески подходила к каждому уроку.

— Через много лет мы иногда созваниваемся. Татьяна Петровна, благодарен вам за то, что вы есть! Однако я ни бы не вернулся в школу. Память стерла почти все мои воспоминания. Я долго не мог понять почему, видимо для меня это было очень травматическим опытом.

Ольга Чернышева, группа [О]

У Оли осталась нереализованная мечта детства. Наверное, каждый помнит такую традицию — одинадцатиклассник брал на плечо маленькую девочку, которая звонила в колокольчик, это символизировало начало нового учебного года. Так вот Оля всегда мечтала, чтобы этой девочкой стала она, но из-за высокого роста, ее так и не взяли.

— По школе не скучаю, хотелось поскорее выбраться оттуда. Но скучаю по некоторым учителям. Хочется их увидеть и поблагодарить.

Амадор Лопес, певец, хореограф

А вот у Амадора от школы остались только классные эмоции. Для хореографа это были крутые времена и он сожалеет, что начал понимать это только с возрастом.

— Поэтому я всегда и говорю всем ученикам: «Наслаждайтесь, пока есть возможность»! Если честно, я бы хотел вернуться хотя бы на неделю. Я всегда был отличником и примером для всех, а вот сейчас думаю, что надо было все-таки добавить немного «перчинки» в мое поведение, чтобы веселее было, — поделился хореограф.

И, конечно, как у «хорошего мальчика», у Амадора есть свое страшное воспоминание о первом сентября — день, когда он опоздал.

— Я ненавижу опаздывать с самого детства и всегда, особенно на важные мероприятия, стараюсь приехать вовремя. В этот день во главе всех учеников мне нужно было петь гимн Венесуэлы, я начинал, а остальные меня подхватывали бы. А вышло так, что я приехал за 30 секунд до выхода, начались страшные нервы и я перепутал куплеты. Сам был в шоке, но пел так уверенно и гордо, что абсолютно все засмеялись, поняли мою ошибку, но простили меня за мою уверенность и стали петь со мной! — рассказал Амадор.

А к какому лагерю принадлежишь ты: скучаешь за школой или мечтаешь больше никогда туда не вернуться?

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