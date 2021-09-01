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Актеры «Перших ластівок» и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

Актеры Перших ластівок и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

Лето закончилось и календарь показывает — 1 сентября. Кто-то в этот день радуется, что не надо в школу, кто-то наоборот скучает по урокам. Но одно ясно точно — школу мы никогда не забудем, ведь там было столько приключений!

Своими воспоминаниями и впечатлениями от школы с Новым каналом в эксклюзивном комментарии поделились актеры сериала «Первые ласточки» и звезды украинского шоубизнеса.

Таисия Щурук, «Перші ластівки» (Новый канал)

Актеры Перших ластівок и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

Актриса рассказала, что никаких страшных воспоминаний, связанных с 1 сентября у нее нет. Напротив, воспоминания только веселые. Ведь, например, в начальных классах Тая училась в школе, где ее мама была учительницей физкультуры. И обычно все дети дарили цветы учителям, а им с мамой приходилось нести их домой. Таким образом праздник был у них и после уроков.

— Не скажу, что я очень скучаю по школе, ведь, наверное, в первую очередь все грустят за людьми. А с моей лучшей подругой мы общаемся с 9 класса и до сих пор. Вообще, думаю, что скучать по чему-либо это не очень эффективно, ведь надо двигаться вперед. То, что было — было, надо наслаждаться тем, что сейчас.

Саша Рудинский, «Перші ластівки» (Новый канал)

Актеры Перших ластівок и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

Саша был активным ребенком, поэтому не может сказать, что скучает по школе. Больше любил перемены, чтобы побегать, чем уроки, хотя при этом учился хорошо. Но как раз таки из-за поведения Саши его родителей вызывали в школу и ни один раз. Дошло все до того, что юного актера даже выгнали после 8-го класса. Это — одно из сложных воспоминаний Саши о школе.

— Просто накопилось… Я много шалил со своими друзьями из старших классов, постоянно вмешивался в какие-то передряги. Ребята могли отмазаться, мол: «Это не мы. Нас там не было. Вы ошиблись», мне же с этим было куда сложнее. С цветом волос не повезло! Все знали: если где-то что-то затевается, и рядом крутится кто рыжий — значит, это точно Рудинский (улыбается). Поэтому учителя мне и сказали: «Санечка, надо тебе перейти на один год в другую школу. Если хочешь чего-то добиться, нужно менять окружение». Было обидно. Я не понимал, почему должен перейти в другую школу. Считал, что это несправедливо, ученики так же думали. Знаешь, они целую петицию составили, ходили подписи собирали по всем классам. Это, конечно, не помогло, но мне было очень приятно, — рассказывает актер.

Однако такой шаг школы и родителей даже пошел Саше на пользу. Он стал более самостоятельным, ни на кого не надеялся, тем более, друзей.

— В новой школе учился год, а затем вернулся в старую. Вскоре в Николаеве открыли театральный колледж. Мне сказали: «Придешь к нам — и мы сразу тебя заберем». По итогам творческого конкурса, я был в рейтинге на первом или втором месте. Поступил туда, отучился два года. А после 11-го класса поехал в Киев и поступил в театральный, — поделился актер.

Вадим Яцун, медийный фотограф

Актеры Перших ластівок и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

Для звездного фотографа 1 сентября — вовсе не праздник, а наоборот — страшное событие.

— У меня такие чувства с годами. Я был мальчиком с тонкой душевной организацией в городе металлургов, не могу сказать, что я не справился с этим, но холодок по коже от слова «школа» у меня до сих пор, — рассказал Вадим.

Фотограф немного грустит только по начальной школой, ведь там, по его словам, была замечательная первая учительница, которая творчески подходила к каждому уроку.

— Через много лет мы иногда созваниваемся. Татьяна Петровна, благодарен вам за то, что вы есть! Однако я ни бы не вернулся в школу. Память стерла почти все мои воспоминания. Я долго не мог понять почему, видимо для меня это было очень травматическим опытом.

Ольга Чернышева, группа [О]

Актеры Перших ластівок и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

У Оли осталась нереализованная мечта детства. Наверное, каждый помнит такую традицию — одинадцатиклассник брал на плечо маленькую девочку, которая звонила в колокольчик, это символизировало начало нового учебного года. Так вот Оля всегда мечтала, чтобы этой девочкой стала она, но из-за высокого роста, ее так и не взяли.

— По школе не скучаю, хотелось поскорее выбраться оттуда. Но скучаю по некоторым учителям. Хочется их увидеть и поблагодарить.

Амадор Лопес, певец, хореограф

Актеры Перших ластівок и звезды рассказали о своих школьных годах и 1 сентября

А вот у Амадора от школы остались только классные эмоции. Для хореографа это были крутые времена и он сожалеет, что начал понимать это только с возрастом.

— Поэтому я всегда и говорю всем ученикам: «Наслаждайтесь, пока есть возможность»! Если честно, я бы хотел вернуться хотя бы на неделю. Я всегда был отличником и примером для всех, а вот сейчас думаю, что надо было все-таки добавить немного «перчинки» в мое поведение, чтобы веселее было, — поделился хореограф.

И, конечно, как у «хорошего мальчика», у Амадора есть свое страшное воспоминание о первом сентября —  день, когда он опоздал.

— Я ненавижу опаздывать с самого детства и всегда, особенно на важные мероприятия, стараюсь приехать вовремя. В этот день во главе всех учеников мне нужно было петь гимн Венесуэлы, я начинал, а остальные меня подхватывали бы. А вышло так, что я приехал за 30 секунд до выхода, начались страшные нервы и я перепутал куплеты. Сам был в шоке, но пел так уверенно и гордо, что абсолютно все засмеялись, поняли мою ошибку, но простили меня за мою уверенность и стали петь со мной! — рассказал Амадор.

А к какому лагерю принадлежишь ты: скучаешь за школой или мечтаешь больше никогда туда не вернуться?

Фото — iStock

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