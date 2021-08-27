Канье Уэст поджег себя прямо на сцене! Подробности

Селебрити подверг себя риску ради творчества

Американский рэпер Канье Уэст поджег себя прямо на сцене! Случилось это во время третьей презентации его нового альбома под названием Donda.

Эпическое «самосожжение» 44-летнего Канье Уэста произошло в конце презентации его альбома. Тогда огонь охватил Канье в реплике дома, в котором вырос рэпер. Артист был одет в специальный защитный костюм. «Самоподжог» был продуманным символическим замыслу рэпера. После нескольких минут в огне Канье Уэста таки потушили с помощью огнетушителей.

Также во время презентации нового альбома Канье Уэст воссоединился со своей бывшей женой Ким Кардашьян на сцене. Селебрити была одета в свадебное платье и вуаль. Но это вовсе не означает, что пара снова вместе.

«Ким и Канье всегда поддерживали усилия друг друга и будут продолжать это делать в будущем, независимо от того, будут ли это совместные усилия или нет», — сказал инсайдер TMZ.

Такие жертвы, а альбом Канье Уэст так и не дропнув. Рэпер снова перенес релиз Donda, на этот раз на 5 сентября.

Фото: Getty Images

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