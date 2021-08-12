Эксклюзивное интервью с Райаном Рейнольдсом о фильме Персонаж

Соскучились по невероятной харизме Райана Рейнольдса? Тогда встречайте новый шедевр от актера — фильм «Персонаж». По словам исполнителя главной роли Райана Рейнольдса, ни один проект не захватывал его так сильно со времен работы над «Дэдпулом». Актер считает, что это новый взгляд на супергероя: на этот раз он не одет в плащ и колготки. О своем Персонаже, работе над фильмом и любимых играх Райан Рейнольдс рассказал эксклюзивно в интервью Новому каналу! Читай и покупай билеты в кино!

— Что в оригинальном сценарии Метта Либермана вас заинтересовало?

— Я был в восторге от центральной идеи: кассир в банке, который осознает, что он — второстепенный персонаж жестокой видеоигры с открытым миром (игры с уровневой структурой открытого мира, который позволяет игрокам перемещаться в игровом пространстве и самостоятельно выбирать места, где именно они хотят играть — прим. Ред.) … меня это очаровало. Я влюбился в персонаж Гая, который желает стать творцом своей судьбы, а также хочет почувствовать себя важным. Я помню, как немедленно прислал сценарий Шону Леви, потому что мы годами хотели сделать совместный проект. Долгое время я был его поклонником, не только в профессиональном смысле, но и лично.

— Расскажите подробнее о своем Персонаже.

— Гай производит впечатление по-детски наивного человека. Каждый его день похож на предыдущий. У. него неприлично оптимистический характер, но впоследствии он встречает женщину Милли/Молотову, которая помогает ему повзрослеть. Я считаю, что многие могут узнать себя в этой ситуации. Милли помогает ему вырасти в интересный и нетипичный способ, и в результате Гай развивает способность думать о себе и свободу воли. Гай выходит из тени и рассказывает о многих событиях, которые произошли и продолжают происходить в мире, возможно, сейчас даже в большей степени, чем тогда, когда мы только начинали работать над фильмом. Очень редко ты получаешь сценарий или находишь персонажа, чье развитие так отчетливо очерчено. Это то, что мне нравится в сценарии.

— Почему Гай в этой истории одет именно в голубую рубашку?

— Идея голубой рубашки принадлежит моей жене. Она не предложила собственно голубую рубашку, однако натолкнула нас на этот символ. Я снимал фильм в Абу-Даби и размышлял над тем, как можно сделать Гая более реалистичным и приземленным для его мира, но одновременно узнаваемым. Это сложно воплотить. Мы хотели, чтобы он каждый день менял свою одежду, как типичный герой любого другого фильма, а потом Блейк сказал, что мы должны подумать о хэллоунском костюме. Некоторые лучшие фильмы породили образы для хэллоунских костюмов. Когда под твоими дверями раздается: «Угощение или смерть!», ты мгновенно узнаешь, в каких персонажей одеты гости. Поэтому я продолжил рассуждать о Гае с точки зрения вымогателей сладостей, Хэллоуина и людей, которые перевоплощаются в героев фильмов и спрашивал себя: «Что может быть столь же хорошо узнаваемым?» И голубая рубашка и штаны цвета хаки стали таким образом. С того момента мы прекратили называть героя Гаем и начали обращаться к нему как к чуваку в голубой рубашке, даже более типичным как обращение к кому-то, кто не имеет внутреннего мира или идентичности или чего-то, что отражает жизненный путь.

— Гай — это персонаж видеоигры. А вы сам большой фан видеоигр?

— Я играл в видеоигры в детстве, но не могу сказать, что я вырос на этой культуре. Видеоигры прикольные, они затягивают. Я проводил время, играя в Фортнайт, GTA и некоторые другие жестокие игры с открытым миром просто чтобы исследовать, как они устроены. Мне удалось осознать, особенно в течение пандемии, что игры сочетают доступность и чувство принадлежности к сообществу. Многие одинокие люди могут нырнуть в этот мир, который сам по себе является сообществом и создает ощущение, что они не одни. Это критически важно для ментального здоровья. Сейчас я смотрю на видеоигры совершенно по-другому, поскольку наш мир изменился, и геймерская культура вызывает у меня исключительно уважение.

— Кроме того, что вы играете Гая, вы также является продюсером фильма. Вам нравится продюсирование? Это то, чему вы хотели бы посвящать больше времени в будущем?

— Мне нравится роль продюсера, но и роль актера тоже, потому что это больше похоже на деловые отношения, и ты оставляешь съемочную площадку, когда твои сцены отсняли. Хотя от продюсуванння я получаю больше удовольствия. Кроме «Персонажа», я продюсировал также еще два фильма: «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Мне нравится, потому что чувствую, что являюсь партнером в креативном процессе. Я не представляю, что должен делать режиссер, и я полностью доверился Шону, и мы хорошо сработались благодаря этому … Это проявление взаимоуважения. По мере того, как ты взрослеешь, ты все больше ценишь это на съемочной площадке. Приходит осознание, что ты работаешь с умными людьми. Это не просто чувак, который присоединился к нам, чтобы фильм сорвал куш в кассах … Это о наличии ценного опыта. И это работает на пользу тому, что зритель видит на экране. Я не могу оценить с позиции актерского состава, но я могу честно заявить, что мы выпрыгивали из штанов, чтобы удостовериться, что наша съемочная площадка — это место, где каждый чувствует себя в безопасности. Урок, который дался мне дорогой ценой, говорит, что не получится быть хорошим или большим, если тебе запрещено быть плохим. Я это усвоил очень хорошо. Снимая кино, я хочу быть уверенным, что, особенно младшие актеры, чувствуют себя в безопасности, чтобы быть крутыми или лажать, делать вещи, которые присущи всем нам, однако без осуждения, который препятствует креативному процессу. Некоторые лучшие мои идеи брали свое начало с ерунды и вырастали из нее. Именно такую ​​атмосферу на съемках мы и хотели создать. Я имею троих дочерей, поэтому сейчас на смотрю на сценарий другими глазами, в том смысле, что хочется, чтобы в героях на экране они узнавали себя. Однако потом ты расширяешь свой угол зрения и начинаешь думать о сообщества, нерепрезентовани в кино, и людей, которые на протяжении всей жизни не могут узнать себя в одном персонажи. Это наталкивает на неожиданные выводы и заставляет примерять разные взгляды на вещи, помогает творить истории на экране различными способами, и я благодарен за эту оптику.

— Почему именно Шон Леви оказался идеальным режиссером «Персонажа»?

— Я думаю, что он увидел в истории те же смыслы, что и я. Я скучаю по историями об исполнении желаний, и это стало пищей для размышлений. Думаю, что на Шона история произвела такое же впечатление. Мы знали, что впереди необъятное количество работы, поэтому вместе со сценаристом Заком Пенном мы взялись прорабатывать каждую сюжетную линию, чтобы убедиться, что у нас в голове сложилась правильная картинка этого мира. Шон — это именно тот мужчина, с которым хочется создавать Киномир не только из-за его многогранного опыта, но и мастерства. Мы стояли на плечах гигантов, поскольку нашей целью было произвести впечатление похоже на то, которое дарил фильм «Назад в будущее», своего рода вечная классика кинематографа об исполнении желаний. Вы можете посмотреть его сейчас и почувствовать точно то же, что чувствовали в 1985, такой эффект характерен для большинства подобных фильмов. Мы хотели насытить эту ленту максимально возможным количеством деталей и «пасхалок», поэтому при повторных просмотрах вы замечаете что-то новенькое.

— По вашему мнению, как зрители отреагируют на «Персонажа»? Почему важно посмотреть его именно на большом экране?

— Эта лента похожа на вспышку чистой радости в конце дня. Когда вы выйдете из кинотеатра, вы почувствуете то же, что чувствовал я, выйдя из «Назад в будущее», когда я был маленьким мальчиком. После просмотра я чувствовал настоящий восторг. Только попробуйте выйти из кинозала без широченной улыбки на все лицо. «Персонаж» — это именно то кино, которое долго нам было нужно. «Персонаж» является чувственным опытом, и становится обидно от мысли, что зрители будут смотреть его на большом экране. Мне не терпится, чтобы люди пережили опыт просмотра этого фильма в кинозале, на большом экране со звуком, который отзывается вибрациями в груди. Это значительная часть опыта. Этот фильм снят с грандиозным размахом, поэтому так важно посмотреть его именно в таком формате.

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