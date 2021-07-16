После Глава 3: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Voltage Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «После. Глава 3».

«После. Глава 3»: смотреть трейлер онлайн

Наконец Хардин и Тесса разберутся в своих отношениях и поставят точку во всех непонятных ситуациях. Молодой паре придется понять, хотят ли они быть вместе, сможет Хардин переехать в другой город ради любимой и или изменила Тесса своего бойфренда.

Главные роли в кинофраншизе выполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефин Лэнгфорд. Режиссером второго и третьего фильма выступила Кастилло Лэндон. Сценарий написала Шэрон Собойл. Триквел был снят по одноименной серии романов-бестселлеров американской

Премьера фильма «После. Глава 3 »запланирована на 2 сентября 2021.

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