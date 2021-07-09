Группа АНТИТЕЛА устроила зомби-апокалипсис на Киевском море, чтобы презентовать новый сингл и видеоклип «Маскарад». Это вторая премьера после нашумевшего клипа «Кино». И еще одна песня будущего альбома, релиз которого запланирован на январь-февраль 2022 года.

АНТИТЕЛА любят поражать масштабами. И «Маскарад» — не исключение. Больше пятисот людей в кадре в обидах зомби, сотни костюмов, килограммы грима и профессиональные танцы. В главных ролях: Тарас Тополя, музыканты группы Антитела и народный артист Украины Назар Заднепровский.

Продюсирование съемок длилось лишь одну неделю. За это время были подобранные актеры, локация, созданные костюмы, образы, собрана съемочная команда. Подготовка самой локации длилась сутки. Съемочный процесс занял 23 часа, а часть команды и актеров провели 2 сутки без сна. На съемочной площадке, в большинстве, работала та же команда, что и над клипом «Кино», который продолжает набирать миллионы пересмотров на Youtube и ротироваться на радиостанциях по всей стране.

Среди главных героев клипа в обидах зомби и народный артист Украины Назар Заднепровский, который также является искренним сторонником творчества группы.

Команда Антител воплотила очередной масштабный проект. Возможно, с новым украинским рекордом из одновременного количества актеров в кадре музыкального видео. После небольшой карантинной паузы, во время которой мы почти закончили студийную работу над новым альбомом, мы представляем новую песню и новый видеоклип. Над этим релизом работали больше пятьдесят человек, а в съемках клипа участвовали больше семисот наших друзей, фанов и профессиональных актеров.

«Маскарад» — фарс, ирония на самих себя и на то, что творится вокруг нас. У артиста есть прекрасная возможность говорить с людьми метафорами и образами, передавать важный смысл на чувственном уровне, на уровне эмоций. Эта песня именно такая. Она танцевальная, легкая, припев запоминается с первого раза. Однако, как всегда у Антител, не лишенная смысла.

— Я убежден, что она станет прекрасным дополнением летнего сезона. Украина будет подпевать. В нашей привычной манере, через танцевальную песню мы хотим раскрыть определенные смыслы и идеи. Намекнуть, что люди, часто даже не осознавая этого, становятся в чем-то похожие на зомби. На кого-то слишком сильно влияют искаженные новости и дезинформация, и он или она начинают говорить чужими фразами и жить чужими идеями, не анализируя все собственными мозгами. Кто-то в плену своих стереотипов не хочет принимать в жизнь новые идеи и трезвые мысли. А кому-то просто удобно плыть по течению, не задумываясь о последствиях, — говорит Тарас Тополя.

Для участия в массовых сценах были задействованы большое количество сторонников группы, друзей, знакомых и актеров, уже известных общественности после клипа «Кино». Люди ехали из разных уголков Украины, отозвавшись на призыв группы. Актер Назар Заднепровский специально изменял свой съемочный график ради участия в клипе.

Напомним, у группы Антитела длится стадионный тур «Hello!» Невзирая на карантинные ограничения, за последний год команде удалось сыграть более, чем полсотни концертов по всей Украине: тысячные залы, летние театры крупных городов, дома культуры в районных центрах. В большинстве случаев для этого нужно было делать по два выступления в один вечер из-за большого количества любителей попасть на концерт. Во всех городах артисты устанавливали уменьшенную версию стадионной сцены, но неизменными оставались звук и свет мирового уровня и атмосфера, присущая лишь Антителам.

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