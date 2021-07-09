Американская история ужасов: официальный трейлер к спин-оффу Американские истории ужасов

Ролик опубликовал создатель проекта Райан Мерфи

Хорошие новости для поклонников антологии «Американская история ужасов»! Совсем скоро на экраны выйдет спин-офф нашумевшего сериала ужасов. Проект получил название «Американские истории ужасов». Об этом сообщил создатель картины – американский сценарист и режиссер Райан Мерфи. В своем Instagram он разместил первый официальный трейлер спин-оффа. Смотрим!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Минутный ролик знакомит зрителей с героями сериала «Американские истории ужасов». Среди них: однополая пара, новая жительница дома, в котором много лет назад произошла страшная трагедия, сверхъестественные существа и маньяки. Особое внимание привлекает жуткий Санта-Клаус и его зловещее «О-хо-хо!»

Премьера спин-оффа «Американской истории ужасов» – сериала «Американские истории ужасов» – состоится уже 15 июля. В проекте снимутся модель Кайя Гербер, звезда телеканала Disney Сьерра Маккормик, дочь Майкла Джексона – певица Пэрис Джексон, а также актеры мировой величины Эшли Мартин Картер, Гэвин Крил, Белисса Эскобедо, Аарон Твейт, Рензи Фелиз, Бейли Мэдисон, Кайл Ред Силверштейн, Эми Грабов, Джон Кэрролл Линч, Наоми Гроссман и Вирджиния Гарднер.

Читай также:

Какой будет тема десятого сезона «Американской истории ужасов»?